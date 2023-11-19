Мисс Вселенная 2023: кто стал победительницей конкурса (фото)
В Сальвадоре состоялся финал конкурса красоты Мисс Вселенная. Корона победительницы 72-го международного конкурса досталась 23-летней представительнице Никарагуа - Шейннис Алондра Паласиос Корнехо.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный Instagram-аккаунт конкурса.
Что известно о победительнице Мисс Вселенная 2023
Обладательница титула Мисс Вселенная 2023 года родилась 31 мая 2000 года в Манагуа, Никарагуа.
Она училась в Центральном американском университете на отделении массовых коммуникаций.
Победительница Мисс Вселенная 2023 (фото: instagram.com/missuniverse)
В период обучения девушка активно участвовала в волейбольных соревнованиях в составе университетской команды.
С 2016 года Шейннис регулярно принимает участие в конкурсах красоты.
Победительница Мисс Вселенная 2023 (фото: instagram.com/missuniverse)
Два года назад она была участницей Мисс Мира, однако не смогла пройти в финал.
Летом этого года красавицу короновали Мисс Никарагуа, что открыло перед ней дорогу к участию в конкурсе Мисс Вселенная.
Отметим, что победа представительницы Никарагуа стала первой в истории конкурса. В следующем году он пройдет в Мексике.
Победительница Мисс Вселенная 2023 (фото: instagram.com/missuniverse)
Напомним, Украину представляла киевская певица, модель и волонтер Ангелина Усанова.
Ангелина Усанова (фото: instagram.com/usanova.life)
Не обошлось и без скандалов. На приветственном вечере в Сальвадоре украинку посадили за один стол с россиянкой.
Очевидно, организаторы конкурса пытались таким образом "подружить" девушек.
Ангелина Усанова рядом с руссиянкой (фото: instagram.com/missuniverse)
По выражению лица Усановой можно было понять, что она далеко не в восторге от такого "соседства".
Напомним, на днях стали известны имена финалистов Нацотбора на Евровидение 2024 года.
Также мы рассказывали об украинке, покорившей Османскую империю.