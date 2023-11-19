Мисс Вселенная 2023: кто стал победительницей конкурса (фото)

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный Instagram-аккаунт конкурса.

Что известно о победительнице Мисс Вселенная 2023

Обладательница титула Мисс Вселенная 2023 года родилась 31 мая 2000 года в Манагуа, Никарагуа.

Она училась в Центральном американском университете на отделении массовых коммуникаций.

Победительница Мисс Вселенная 2023 (фото: instagram.com/missuniverse)

В период обучения девушка активно участвовала в волейбольных соревнованиях в составе университетской команды.

С 2016 года Шейннис регулярно принимает участие в конкурсах красоты.

Победительница Мисс Вселенная 2023 (фото: instagram.com/missuniverse)

Два года назад она была участницей Мисс Мира, однако не смогла пройти в финал.

Летом этого года красавицу короновали Мисс Никарагуа, что открыло перед ней дорогу к участию в конкурсе Мисс Вселенная.

Отметим, что победа представительницы Никарагуа стала первой в истории конкурса. В следующем году он пройдет в Мексике.

Победительница Мисс Вселенная 2023 (фото: instagram.com/missuniverse)

Напомним, Украину представляла киевская певица, модель и волонтер Ангелина Усанова.

Ангелина Усанова (фото: instagram.com/usanova.life)

Не обошлось и без скандалов. На приветственном вечере в Сальвадоре украинку посадили за один стол с россиянкой.

Очевидно, организаторы конкурса пытались таким образом "подружить" девушек.

Ангелина Усанова рядом с руссиянкой (фото: instagram.com/missuniverse)

По выражению лица Усановой можно было понять, что она далеко не в восторге от такого "соседства".