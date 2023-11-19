Міс Всесвіт 2023: хто став переможницею конкурсу (фото)

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний Instagram-акаунт конкурсу.

Що відомо про переможницю Міс Всесвіт 2023

Володарка титулу Міс Всесвіт 2023 народилася 31 травня 2000 року в Манагуа, Нікарагуа.

Вона навчалася у Центральноамериканському університеті на відділенні масових комунікацій.

Переможниця Міс Всесвіт 2023 (фото: instagram.com/missuniverse)

У період навчання дівчина брала активну участь у волейбольних змаганнях у складі університетської команди.

З 2016 року Шейнніс регулярно бере участь у конкурсах краси.

Переможниця Міс Всесвіт 2023 (фото: instagram.com/missuniverse)

Два роки тому вона була учасницею Міс Світу, проте не змогла пройти до фіналу.

Літом цього року красуню коронували Міс Нікарагуа, що відкрило перед нею дорогу до участі у конкурсі Міс Всесвіт.

Зазначимо, що перемога представниці Нікарагуа стала першою в історії конкурсу. Наступного року він пройде у Мексиці.

Переможниця Міс Всесвіт 2023 (фото: instagram.com/missuniverse)

Нагадаємо, Україну представляла київська співачка, модель і волонтерка Ангеліна Усанова.

Ангеліна Усанова (фото: instagram.com/usanova.life)

Не обійшлося і без скандалів. На вітальному вечорі у Сальвадорі українку посадили за один стіл із росіянкою.

Вочевидь, організатори конкурсу намагалися таким чином "подружити" дівчат.

Ангеліна Усанова поряд із росіянкою (фото: instagram.com/missuniverse)

З виразу обличчя Усанової можна було зрозуміти, що вона далеко не у захваті від такого "сусідства".