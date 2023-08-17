Мисс Вселенная 2023. Стало известно, кто представит Украину: фото красавицы
Мисс Украина Вселенная 2023 года стала Ангелина Усанова из Киева. Девушка победила в голосовании, которое проводило жюри конкурса, и теперь представит нашу страну на шоу Мисс Вселенная 2023, которое состоится 18 ноября в Сальвадоре.
Что известно об Ангелине и чем она будет покорять жюри уже мирового конкурса - читайте и смотрите в материале Styler.
Кто такая Ангелина Усанова
Известно, что Ангелина - певица. Она пишет и исполняет песни на тему мира, экологии и любви. Такой себе "звуковой целитель".
После окончания учебы в аширамах в Австрии и Индии она получила титул мастера йоги.
Ангелина Усанова (фото: instagram.com/usanova.life)
С начала полномасштабного российского вторжения Ангелина проводила благотворительные концерты с целью сбора средств на гуманитарную помощь.
Также киевлянка искала жилье для украинских беженцев в Европе, оказывала моральную поддержку пострадавшим от войны с помощью йоги, медитации и саунд-хиллинга, собрала и передала средства для покупки машин на фронт в рамках проекта "Швидка евакуація".
Зеленоглазая девушка с темно-каштановыми волосами уже в США, где она начала подготовку к конкурсу Мисс Вселенная.
Ангелина Усанова будет представлять Украину на конкурсе Мисс Вселенная 2023 (фото: instagram.com/usanova.life)
Реакция украинцев на победу Ангелины
В большинстве своем украинцы одобрительно отзываются о выборе жюри Мисс Украина Вселенная.
- Справжня українська врода! Бажаю перемоги і гідного представлення України
- Гарний вибір!
- Дуже гарна дівчина. Успіхів!
- Дуже гарна дівчина, ще й талановита!
- Яка чудова!
- Красуня! Перемога за нами!
- Яка нереальна красуня! Будемо вболівати
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