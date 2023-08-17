Мисс Вселенная 2023. Стало известно, кто представит Украину: фото красавицы

Мисс Украина Вселенная 2023 года стала Ангелина Усанова из Киева. Девушка победила в голосовании, которое проводило жюри конкурса, и теперь представит нашу страну на шоу Мисс Вселенная 2023, которое состоится 18 ноября в Сальвадоре.

Что известно об Ангелине и чем она будет покорять жюри уже мирового конкурса - читайте и смотрите в материале Styler.

Кто такая Ангелина Усанова

Известно, что Ангелина - певица. Она пишет и исполняет песни на тему мира, экологии и любви. Такой себе "звуковой целитель".

После окончания учебы в аширамах в Австрии и Индии она получила титул мастера йоги.

Ангелина Усанова (фото: instagram.com/usanova.life)

С начала полномасштабного российского вторжения Ангелина проводила благотворительные концерты с целью сбора средств на гуманитарную помощь.

Также киевлянка искала жилье для украинских беженцев в Европе, оказывала моральную поддержку пострадавшим от войны с помощью йоги, медитации и саунд-хиллинга, собрала и передала средства для покупки машин на фронт в рамках проекта "Швидка евакуація".

Зеленоглазая девушка с темно-каштановыми волосами уже в США, где она начала подготовку к конкурсу Мисс Вселенная.

Ангелина Усанова будет представлять Украину на конкурсе Мисс Вселенная 2023 (фото: instagram.com/usanova.life)

Реакция украинцев на победу Ангелины

В большинстве своем украинцы одобрительно отзываются о выборе жюри Мисс Украина Вселенная.