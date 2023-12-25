Сегодня Рождество: все запреты, традиции и приметы светлого праздника
Рождество в Украине по новому стилю теперь отмечают 25 декабря. Это один из самых больших религиозных праздников у христиан. Оно чтит рождение Девой Марией сына Божия и спасителя людей - Иисуса Христа.
О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь, Википедия.
Традиции Рождества
Издавна в Украине было принято на Рождество надевать только новую одежду. В канун праздников ее шили для каждого члена семьи. Рано утром украинцы шли в церковь на богослужение, а по возвращении садились за праздничный стол, богатый мясными блюдами. На Рождество заканчивался пост, поэтому можно было угощаться всем.
Дом традиционно украшали рождественским пауком, который плели из соломы. Он символизировал связь с предками. Также в углу должен был стоять дидух - первый или последний сноп, собранный во время жатвы.
На Рождество было принято посещать семью и близких, чтобы поздравить. Как только наступали сумерки, начинали ходить колядники. Традиционно их угощали баранками, орехами, яблоками или пончиками. Колядовать ходили компаниями, часто это превращалось чуть ли не в театральное действо.
Также распространенным явлением был рождественский вертеп - он ходил не только в первый день Рождества, но и почти неделю после него.
Приметы на Рождество
- идет снег - будет урожай озимых
- Рождество без снега - будет холодная Пасха
- если под крышей много сосулек, то будет щедрый урожай яровых, особенно ячменя
- иней на деревьях предвещает обильный урожай озимых
- какой день Рождества, такой будет и на Петра (29 июня по новому стилю)
- солнечная погода - будет богатый грибной и ягодный сезон в следующем году
- вьюга - будет хороший урожай пшеницы и много меда
Что категорически нельзя делать
- убирать или заниматься какими-то другими домашними делами
- ссориться, ругаться, злиться и злословить
- купаться, принимать ванну или ходить в баню
- шить, вышивать и вязать или заниматься рукоделием
- садиться в черной одежде или старой за праздничный стол
- выносить мусор на Рождество
День Ангела сегодня празднуют: Александр, Василий, Григорий, Дмитрий, Ефим, Константин, Леонид, Михаил, Николай, Августина, Агриппина, Анфиса, Мария.
Молитва о здоровье
"В руки Твоего великого милосердия, о Боже мой, вручаю душу и тело мое, чувства и слова мои, советы и мысли мои, дела мои и все тела и души моего движения. Вход и выход мой, веру и обитание мое, ход и конец живота моего, день и час дыхания моего, кончину мою, упокоение души и тела моего.
Ты же, о Премилостивый Боже, всего мира грехами непреодолимой доброты, незлобивый, Господи, меня, больше всех мужчин самого грешного, прими в руки защиты Твоего и избавь от всякого зла, очисти многочисленные вины мои, подай исправление злому и окаянному моему житию и грехопадений свирепых всегда защити меня, когда разгневаю Твое человеколюбие, им же покрывай немощь мою от бесов, страстей и злых людей.
Врагом видимым и невидимым запреты, управляя меня путем спасения, доведи к Тебе, пристанища моего и желаний моих края. Прости мы кончину христианскую, безупречную, мирную, от воздушных духов злобы сохрани, на Страшном Твоем Суде милостивый рабу Твоему буди и присоединяй направо благословенным Твоим овцам, и с ними Тебе, Творцу моему, славлю во веки". Аминь.
Недавно мы делились церковным календарем на 2024 год.
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