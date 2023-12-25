Рождество в Украине: самые теплые поздравления с большим праздником в стихах и открытках
Рождество в Украине отмечают 25 декабря. Это тихий семейный праздник, но поздравить знакомых и друзей – очень важно.
В материале РБК-Украина (проект Styler) мы собрали лучшие поздравления в стихах и открытках.
Приветствие в прозе
Пусть Рождественская звезда загорится в эту ночь и ведет по жизни самым верным путем. Тепла, покоя, благости и умиротворения. В этот замечательный светлый праздник мечты становятся реальностью, пусть в этом году сбудется самая заветная. С Рождеством Христовым!
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Желаю тебе в Рождество покоя в душе, стабильного достатка и взаимной любви. Пусть Рождественская звезда укажет верный путь к везению, добру и взаимопониманию.
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С рождеством Христовым, с искренней радостью души и доброй благодатью! Желаю мира за окном и светлого счастья в доме, уютной атмосферы и дружной семьи, необыкновенных чудес и щедрых подарков, открытой души и мягкого сердца. Пусть Рождество подарит яркую надежду и крепкую веру, красивую сказку и верную любовь.
Пусть никакая рождественская история не сможет выбить тебя из колеи нормальной жизни, а все свои приключения запиши, чтобы дети и внуки гордились тобой, как самым веселым предком!
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Поздравляю с Рождеством, желаю всего и побольше. Пусть ваши желания сбываются быстрее, чем вы успеваете их загадывать!!!
Поздравления с Рождеством в стихах
Любовь моя, сегодня Рождество!
И все нам кажется волшебным!
С тобою рядом так тепло,
Присутствие твое мне кажется лечебным...
Желаю я тебе здоровья и удачи,
И дней счастливых, сложенных в года!
Чтоб все прекрасно было, не иначе!
И чтобы рядом был с тобою я!
***
Рождество на небе засияло
Яркой путеводною звездой.
С радостью тебя я поздравляю
И желаю счастья, дорогой.
Пусть тебя, любимый мой мужчина,
Счастье и удача посетят.
Будь для всех проблем неуязвимым,
Пусть огнём глаза твои горят!
***
Мамочка, любимая, с праздником великим!
Поздравляю искренне тебя я с Рождеством!
Пусть бережет Господь многоликий,
Беда пусть забудет дорогу в твой дом.
Счастья, здоровья, удачи желаю,
Чаще не плакать, а улыбаться!
Еще раз, родная, тебя поздравляю
И обещаю почаще встречаться!
Поздравления в СМС
Колядую, колядую, запах водки носом чую,
наливайте по сто грамм - будет счастье вам и нам!
С Рождеством Христовым!!!!
***
Вечно свято, вечно ново
Рождество для нас Христово.
Много лет из года в год
Праздник этот радость льет,
Славьте Бога, стар и мал,
Он Спасителя нам дал!
***
Сегодня праздник светлый -
Святое Рождество!
Пусть день прекрасный этот
Подарит всем тепло,
В душе покой настанет,
Утихнет боль и грусть,
И все, о чем мечтали,
Господь исполнит пусть!
***
Пусть с Рождеством
Придет к Вам в дом
Тепло и благодать,
И светлый праздник принесет
Вам радости сполна!
Храни Вас Бог
От всех невзгод!
Здоровья, сил, добра,
И пусть отныне вам везет
На долгие года!
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