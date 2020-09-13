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Світ накриє найпотужніша магнітна буря в 2020: названа нова дата

Неділя 13 вересня 2020 10:55
Світ накриє найпотужніша магнітна буря в 2020: названа нова дата
Календар магнітних бур на вересень 2020 змінився (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Експерти змінили дату найпотужнішої магнітної бурі 2020

Фахівці в області метеорології змінили календар магнітних бур на вересень 2020. Як повідомляється, очікуваний магнітний шторм найбільш високої потужності за весь рік очікується в кінці вересня. Більш докладний прогноз читайте нижче.

Як повідомляється, удар по метеозалежним буря завдасть наприкінці вересня 2020. Але на поточний момент фахівці спостерігають низьку сонячну активність, в результаті чого магнітні бурі не дуже інтенсивні. Початок і тривалість коливань магнітного поля планети цілком можна прогнозувати. Через 3-4 дні після спалахів на Сонці, земляни відчувають на собі вплив зміненого електромагнітного поля. Про це повідомляється в Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.

Найпотужніша магнітна буря за даними експертів повинна була розпочатися раніше, проте зараз фахівці надали новий прогноз. З 23 по 29 буде спостерігатися сильна сонячна активність. Найпотужніший вплив на землян буде помічено 27 вересня.

Експерти в коментарі виданню "Кур'єр" відзначають, що найсильніші бурі будуть спостерігатися 29 та 30 вересня.

Варто відзначити, що після цього наступна магнітна активність спостерігатиметься вже в жовтні. При цьому вона буде досягати 3 балів.

За добу до настання магнітного збурення, лікарі радять почати приймати таблетки для розрідження крові. Зокрема, Аспірин (по одній таблетці за добу). Він зможе трохи полегшити хворобливі симптоми й знизить ризик тромбів. У цьому допоможе здоровий раціон харчування, помірна фізична активність, водні процедури. Не варто забувати й про фіточаї.

Відзначимо, що раніше кардіологи розповіли, як позбутися від метеозалежності раз і назавжди.

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