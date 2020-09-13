Мир накроет самая мощная магнитная буря в 2020: названа новая дата

Календарь магнитных бурь на сентябрь 2020 изменился (коллаж: РБК-Украина)

Эксперты изменили дату самой мощной магнитной бури 2020

Специалисты в области метеорологии изменили календарь магнитных бурь на сентябрь 2020. Как сообщается, ожидаемый магнитный шторм самой высокой мощности за весь год ожидается в конце сентября. Более подробный прогноз читайте ниже.

Как сообщается, удар по метеозависимым буря нанесет в конце сентября 2020. Но на текущий момент специалисты наблюдают низкую солнечную активность, в результате чего магнитные штормы не очень интенсивны. Начало и продолжительность колебаний магнитного поля планеты вполне можно прогнозировать. Через 3-4 дня после вспышек на Солнце, земляне испытывают на себе влияние измененного электромагнитного поля. Об этом сообщается в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН.

Самая мощная магнитная буря по данным экспертов должна была начаться раньше, однако сейчас специалисты предоставили новый прогноз. С 23 по 29 будет наблюдаться сильная солнечная активность. Самое мощное влияние на землян будет замечено 27 сентября.

Стоит отметить, что после этого следующая магнитная активность будет наблюдаться уже в октябре. При этом она будет достигать 3 баллов.

Эксперты в комментарии изданию "Курьер" отмечают, что самые сильные бури будут наблюдаться 29 и 30 сентября.

За сутки до наступления магнитного возмущения, доктора советуют начать принимать таблетки для разжижения крови. В частности, Аспирин (по одной таблетке за сутки). Он сможет немного облегчить болезненные симптомы и снизит риск тромбов. В этом поможет здоровый рацион питания, умеренная физическая активность, водные процедуры. Не стоит забывать и о фиточаях.

Отметим, что ранее кардиологи рассказали, как избавиться от метеозависимости раз и навсегда.