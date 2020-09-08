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У вересні Землю накриє найпотужніша у 2020 році магнітна буря

Вівторок 08 вересня 2020 09:27
У вересні Землю накриє найпотужніша у 2020 році магнітна буря
Магнітна буря у вересні 2020 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Styler

Магнітна буря у вересні буде тривати кілька днів поспіль

Магнітна буря у вересні буде найпотужнішою в цьому році. Крім того, вона триватиме кілька днів поспіль. Фахівці назвали дату геошторму, розповіли, кому потрібно побоюватися метеоударів і що зробити, аби здоров'я в ці дні не постраждало.

Дати потужної магнітної бурі у вересні

За даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, пік потужного удару доведеться на 27 вересня, але метеоколивання затягнуться на кілька днів - з 25 по 28 число.

Магнітною, або геомагнітною, бурею називають обурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб.

Геомагнітні бурі викликаються надходженням в околиці Землі обурених потоків сонячного вітру і їх взаємодією з магнітосферою планети.

У вересні Землю накриє найпотужніша у 2020 році магнітна буря

Магнітні бурі у вересні (скрін: tesis.lebedev)

Що відбувається з організмом під час магнітних бур

Від магнітних бур, в першу чергу, страждають люди з метеозалежністю, літні люди, ті, хто страждає хворобами судин, серця, гіпертоніки. Лікарі радять тримати під рукою необхідні ліки в небезпечні дні.

У період геомагнітних збурень можливий занепад сил, головний біль, що переходить в мігрень, стрибає тиск, виникають проблеми зі сном. Особливо небезпечним днем у найближчій перспективі стане 27 вересня, але самопочуття може погіршитися до цієї дати і після неї.

Як захистити себе від геошторму

У ці дні вам потрібно менше часу знаходиться під впливом відкритих сонячних променів. Але це правило, в першу чергу стосується літнього часу. Експерти радять виходити на прогулянки, але краще вранці і ввечері.

Зробіть зранку легку зарядку, потім - контрастний душ. А увечері прийміть розслаблюючу теплу (але не гарячу) ванну.

Вдень намагайтеся уникати стресів, зайвих фізичних навантажень і не перенавантажуйтесь.

Що стосується харчування, то рекомендації тут універсальні: пийте побільше води, виключіть з раціону солодощі, солону і гостру їжу. Відмовтеся від алкоголю, куріння і менше пийте каву.

Відзначимо, що раніше кардіологи розповіли, як позбутися від метеозалежності раз і назавжди.

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