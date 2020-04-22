ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українцям озвучили жорсткі умови карантину: два роки обмежень

STYLERКоронавірус    22.04.2020 - 09:02
Українцям озвучили жорсткі умови карантину: два роки обмежень
Денис Шмигаль (фото: Кабмін)

Денис Шмигаль заявив, що Україна буде два роки жити в умовах обмежень через пандемію коронавіруса

Карантин в Україні через коронавірус ймовірно буде продовжений до 12 травня. А в умовах обмежень українці, як і весь світ, будуть жити протягом найближчих двох років. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами Шмигаля, українцям доведеться звикати жити в умовах нового світу, який змінила пандемія коронавіруса. Це стосується речей, котрі мають стати звичними, як, приміром щоденне чищення зубів.

"Ми всі повинні дотримуватися масочного режиму, дотримуватися певних правил дезінфекції, ми всі маємо дотримуватися соціальної дистанції, визначених правил поведінки в транспорті, в громадських місцях, в магазинах, і так далі. Тобто це цілий ряд речей, з якими ми повинні навчитися жити щодня", - заявив глава уряду.

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, в таких умовах світ буде жити щонайменше найближчих два роки.

Денис Шмигаль каже, що вже зараз час забути про ілюзії, що в травні закінчиться карантин, ми про нього тут же забудемо і повернемося до звичного життя. Адже від цих правил залежить здоров'я і життя українців.

Адже навіть країни, які вже пройшли перший пік хвороби, сьогодні стоять на порозі наступних. Приміром, Китай, де вже є повторні хвилі.

"Тому ілюзії, що Україні вдалося втримати першу хвилю і що все в порядку, немає. Потрібно вчитися жити в нових умовах", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, що нещодавно лікар заявив про два піки епідемії коронавіруса в Україні, причому навіть першого ми ще не досягли.

Жовтий, помаранчевий та червоний: Шмигаль розповів про три рівні карантину Українцям на період карантину пропонуватимуть роботу з зарплатою 6-8 тис. гривень
Новини України карантин
Lite
On Top