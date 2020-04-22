Українцям озвучили жорсткі умови карантину: два роки обмежень

Денис Шмигаль (фото: Кабмін)

Денис Шмигаль заявив, що Україна буде два роки жити в умовах обмежень через пандемію коронавіруса

Карантин в Україні через коронавірус ймовірно буде продовжений до 12 травня. А в умовах обмежень українці, як і весь світ, будуть жити протягом найближчих двох років. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами Шмигаля, українцям доведеться звикати жити в умовах нового світу, який змінила пандемія коронавіруса. Це стосується речей, котрі мають стати звичними, як, приміром щоденне чищення зубів.

"Ми всі повинні дотримуватися масочного режиму, дотримуватися певних правил дезінфекції, ми всі маємо дотримуватися соціальної дистанції, визначених правил поведінки в транспорті, в громадських місцях, в магазинах, і так далі. Тобто це цілий ряд речей, з якими ми повинні навчитися жити щодня", - заявив глава уряду.

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, в таких умовах світ буде жити щонайменше найближчих два роки.

Денис Шмигаль каже, що вже зараз час забути про ілюзії, що в травні закінчиться карантин, ми про нього тут же забудемо і повернемося до звичного життя. Адже від цих правил залежить здоров'я і життя українців.

Адже навіть країни, які вже пройшли перший пік хвороби, сьогодні стоять на порозі наступних. Приміром, Китай, де вже є повторні хвилі.

"Тому ілюзії, що Україні вдалося втримати першу хвилю і що все в порядку, немає. Потрібно вчитися жити в нових умовах", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, що нещодавно лікар заявив про два піки епідемії коронавіруса в Україні, причому навіть першого ми ще не досягли.