Україна посилила карантин: які маски заборонено використовувати

Карантин в Україні 2020 (колаж: РБК-Україна)

Карантин в Україні посилили, нові обмеження будуть працювати вже з понеділка, 6 квітня

Карантин в Україні посилили черговою постановою Кабінету міністрів. Нові правила будуть діяти вже з понеділка, 6 квітня. Одним із заборон є обмеження перебування в громадських місцях без масок. Які захисні засоби можна буде використовувати, а які заборонено - в матеріалі Styler.

Для українців, які не зобов'язані знаходитися в самоізоляції можна використовувати такі маски:

респіратор,

захисна маска,

маска, виготовлена самостійно.

А ось ті, українці, яким передбачена самоізоляція, і хто може її покидати з поважної причини, не можуть користуватися захисними масками з клапанами видиху. Така маска захищає тільки того, хто її носить, але не оточуючих.

"Дозволяється відвідування місць торгівлі продуктами харчування, засобами гігієни, лікарськими засобами, медичними виробами, які розміщені на відстані не більше ніж 2 кілометри від місця самоізоляції, за умови використання засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок без клапана видиху", - сказано в постанові.

Нагадаємо, що самоізоляція обов'язкова українцям з діагнозом COVID-19 (які не потребують госпіталізації), контактним особам, людям з підозрою на коронавірус, людям старше 60 років.

Ті, про кого нікому піклуватися, зможуть залишати місця самоізоляції (для цього потрібно підтвердження, що вони самотні). Їм дозволять ходити в магазин, аптеку (не далі 2 кілометрів від дому) або вигулювати собаку. Цей виняток не поширюється на людей з діагнозом COVID-19.

Раніше ми писали, як оформити дозвіл на вихід з місця самоізоляції, куди звертатися, і хто зможе це зробити.

Читайте також докладно про всі заборони, які набудуть чинності з 6 квітня згідно з новою постановою уряду. На скільки і за що штрафуватимуть.