Минимальное количество шагов, которое вы должны проходить ежедневно: об этом мало кто знает

Сколько шагов вы должны проходить ежедневно?

Эксперты сходятся во мнении, что делать от 4000 до 10 000 шагов в день необходимо для поддержания здоровой жизни. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) устанавливает идеальную цель - проходить 10 000 шагов в день в умеренном темпе, что означает примерно 5-6 километров в зависимости от размера шага.

Однако некоторые медицинские исследования показывают, что даже достижение 4000 шагов может быть полезным, и рекомендуется стремиться к 7000 шагов, если это возможно.

Исследование, проведенное Университетом Сиднея, показало, что любое ежедневное количество шагов более 2200 связано со снижением смертности и снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний. Это означает, что даже небольшая физическая активность может положительно повлиять на наше общее здоровье.

В чем польза ходьбы?

Преимущества ходьбы многочисленны и выходят за рамки простого подсчета шагов. Каждый дополнительный шаг к ежедневной цели снижает риск смерти и сердечно-сосудистых заболеваний. Было обнаружено, что для людей, ведущих очень сидячий образ жизни, начиная проходить около 4100 шагов в день, риск смерти снижается на 20%.

Это открытие подчеркивает важность включения физической активности в нашу повседневную жизнь. Кроме того, прогулки не только улучшают физическое здоровье; это также положительно влияет на психическое здоровье. Регулярная физическая активность связана со снижением стресса, тревоги и симптомов депрессии. Прогулки на свежем воздухе могут принести дополнительные преимущества, позволяя нам наслаждаться природой и улучшать наше настроение.

Хотя прохождение 20 000 шагов в день все еще полезно для здоровья, наибольшую пользу приносит прогулка от 10 000 до 15 000 шагов. Однако тратить более двух часов в день на прогулки требует большой преданности и может быть изнурительным для некоторых людей.

Важно найти баланс, который подходит для каждого человека, и учитывать такие факторы, как доступное время и текущий уровень физической подготовки. Включение коротких прогулок в течение дня - например, поднятие по лестнице вместо лифта или прогулка во время обеда - может помочь достичь этих целей без необходимости долгих интенсивных занятий.