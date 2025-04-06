3 эффективных упражнения для формирования рук и пресса, которые всегда делает Дженифер Энистон
Дженифер Энистон 56 лет, но голливудская актриса имеет непревзойденную фигуру. Она придерживается здорового образа жизни и активно тренируется. Актриса обожает тренировки с эластичными резинками.
Какие три упражнения звезда советует для формирования рук и пресса, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Womenshealthmag.
Какие упражнения советует Дженнифер Энистон?
Отметим, что 56-летнюю звезду уже несколько лет тренирует личный тренер Джен Дэни Коулман. Именно она показала, как выполнять упражнения. Для этого вам понадобится набор эластичных резинок (эспандеров).
Движение номер один сосредоточено на укреплении передней и задней частей кора (пресса), одновременно прорабатывая постуральные мышцы.
Второе упражнение укрепляет ваши руки и пресс, одновременно открывая всю сторону тела.
Третье упражнение нацелено на ваши плечи и верхнюю часть спины, одновременно мобилизуя ваш позвоночник.
Вас может заинтересовать
- Какие упражнения делает 62-летняя Деми Мур, которая выглядит максимум на 40 лет
- 7 способов, которые помогут легко ежедневно сжигать много калорий
- Можно ли заниматься спортом во время болезни
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.