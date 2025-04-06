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3 эффективных упражнения для формирования рук и пресса, которые всегда делает Дженифер Энистон

Воскресенье 06 апреля 2025 11:44
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3 эффективных упражнения для формирования рук и пресса, которые всегда делает Дженифер Энистон Фото: Дженифер Энистон показала эффективные упражнения (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Дженифер Энистон 56 лет, но голливудская актриса имеет непревзойденную фигуру. Она придерживается здорового образа жизни и активно тренируется. Актриса обожает тренировки с эластичными резинками.

Какие три упражнения звезда советует для формирования рук и пресса, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Womenshealthmag.

Какие упражнения советует Дженнифер Энистон?

Отметим, что 56-летнюю звезду уже несколько лет тренирует личный тренер Джен Дэни Коулман. Именно она показала, как выполнять упражнения. Для этого вам понадобится набор эластичных резинок (эспандеров).

Движение номер один сосредоточено на укреплении передней и задней частей кора (пресса), одновременно прорабатывая постуральные мышцы.

3 эффективных упражнения для формирования рук и пресса, которые всегда делает Дженифер Энистон

Второе упражнение укрепляет ваши руки и пресс, одновременно открывая всю сторону тела.

3 эффективных упражнения для формирования рук и пресса, которые всегда делает Дженифер Энистон

Третье упражнение нацелено на ваши плечи и верхнюю часть спины, одновременно мобилизуя ваш позвоночник.

3 эффективных упражнения для формирования рук и пресса, которые всегда делает Дженифер Энистон

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