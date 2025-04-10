Забудьте о часах: когда на самом деле стоит есть после тренировки?

Когда можно есть после тренировки, чтобы худеть? Существует ли на самом деле то самое критическое "анаболическое окно", которое нужно срочно "закрыть" белками и углеводами? Или, может, стоит избегать еды несколько часов, чтобы максимально сжечь жир?

На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на специалистов в этой сфере.

Миф о жестком "анаболическом окне"

Годами распространялась идея о существовании короткого периода (обычно 30-60 минут) после тренировки, когда организм якобы наиболее восприимчив к усвоению питательных веществ для роста мышц. Однако многочисленные исследования показали, что для большинства людей это "окно возможностей" значительно шире и может длиться несколько часов. Определяющим фактором для эффективного восстановления, ремонта мышечных тканей и их роста является не столько мгновенный прием пищи, сколько общее количество потребленного белка и калорий в течение суток. Если вы имели полноценный прием пищи за 1-3 часа до тренировки, ваш организм все еще имеет доступные аминокислоты и энергию, что уменьшает срочность посттренировочного перекуса.

Стоит ли голодать ради сжигания жира?

Другая крайность - сознательно отказываться от еды в течение 1-2 часов после физической активности, надеясь продолжить процесс жиросжигания. Хотя тренировка действительно повышает скорость метаболизма на определенное время (так называемый эффект EPOC - избыточное потребление кислорода после нагрузки), прием пищи не остановит процесс похудения, если ваш общий суточный энергетический баланс является дефицитным.

Более того, слишком длительное голодание после интенсивной нагрузки может быть контрпродуктивным: оно может усилить распад мышечной ткани (катаболизм), вызвать чрезмерный голод и, как следствие, переедание во время следующего приема пищи. Ключ к потере жира - это стабильный дефицит калорий в течение длительного времени, а не краткосрочные манипуляции.

Что и когда есть: Практические рекомендации

После тренировки организму нужны ресурсы для восстановления. Оптимальным является сочетание:

Белков: для "ремонта" и построения мышечных волокон (например, нежирное мясо, рыба, яйца, сыр, бобовые, тофу, протеиновый коктейль).

Углеводов: для пополнения запасов гликогена - основного источника энергии для мышц (например, цельнозерновые каши, хлеб, картофель, фрукты, овощи).

Для подавляющего большинства людей, которые тренируются для общего здоровья, поддержания формы, похудения или постепенного набора мышечной массы, достаточно будет поесть в течение 1-3 часов после завершения тренировки. Это может быть полноценный прием пищи (обед или ужин) или сбалансированный перекус.

Прислушивайтесь к своему телу и сигналам голода. Если вы тренировались натощак, прием пищи раньше (в течение часа) может быть более целесообразным. Более строгий подход к таймингу может быть оправдан для профессиональных спортсменов или людей, имеющих несколько интенсивных тренировок в день.