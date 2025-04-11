Мінімальна кількість кроків, яку ви маєте робити щодня: про це мало хто знає

Скільки кроків ви маєте проходити щодня?

Експерти сходяться на думці, що робити від 4000 до 10 000 кроків на день необхідно для підтримки здорового життя. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) встановлює ідеальну мету - проходити 10 000 кроків на день у помірному темпі, що означає приблизно 5–6 кілометрів залежно від розміру кроку.

Однак деякі медичні дослідження показують, що навіть досягнення 4000 кроків може бути корисним, і рекомендується прагнути до 7000 кроків, якщо це можливо.

Дослідження, проведене Університетом Сіднея, показало, що будь-яка щоденна кількість кроків понад 2200 пов’язана зі зниженням смертності та зниженням ризику серцево-судинних захворювань. Це означає, що навіть невелика фізична активність може позитивно вплинути на наше загальне здоров’я.

В чому користь ходьби?

Переваги ходьби численні і виходять за рамки простого підрахунку кроків. Кожен додатковий крок до щоденної мети знижує ризик смерті та серцево-судинних захворювань. Було виявлено, що для людей, які ведуть дуже сидячий спосіб життя, починаючи проходити близько 4100 кроків на день, ризик смерті знижується на 20%.

Це відкриття підкреслює важливість включення фізичної активності в наше повсякденне життя. Крім того, прогулянки не тільки покращують фізичне здоров’я; це також позитивно впливає на психічне здоров'я. Регулярна фізична активність пов’язана зі зниженням стресу, тривоги та симптомів депресії. Прогулянки на свіжому повітрі можуть принести додаткові переваги, дозволяючи нам насолоджуватися природою та покращувати наш настрій.

Хоча проходження 20 000 кроків на день все ще корисно для здоров’я, найбільшу користь приносить прогулянка від 10 000 до 15 000 кроків. Однак витрачати більше двох годин на день на прогулянки вимагає великої відданості та може бути виснажливим для деяких людей.

Важливо знайти баланс, який підходить для кожної людини, і враховувати такі фактори, як доступний час і поточний рівень фізичної підготовки. Включення коротких прогулянок протягом дня - наприклад, підняття сходами замість ліфта або прогулянка під час обіду - може допомогти досягти цих цілей без необхідності довгих інтенсивних занять.