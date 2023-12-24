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Миллионы гривен: сколько за выступления в РФ брали Лобода, Дорофеева и другие артисты

Воскресенье 24 декабря 2023 13:22
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Миллионы гривен: сколько за выступления в РФ брали Лобода, Дорофеева и другие артисты Сколько стоили корпоративы звезд в РФ (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Не секрет, что до начала полномасштабной войны РФ против Украины, некоторые звезды выступали на территории страны-агрессора. Светлана Лобода, Надя Дорофеева и другие - артисты брали за корпоративы в 2019 году немало.

Сколько платили украинским звездам за выступление в РФ в прошлом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новое видео в Instagram певицы и блогерши Ульяны Шубы.

Ева Бушмина

Певица, прославившаяся благодаря "Фабрике звезд" и выступавшая в составе группа "ВИА Гра", в 2019 году соглашалась на выступления в РФ. За это она брала, как утверждает Шуба, 4 тысячи евро - по нынешнему курсу это более 165 тысяч гривен. Кстати, сейчас Бушмина (настоящее имя которой Яна Швец) выступает под псевдонимом LAYAH.

Миллионы гривен: сколько за выступления в РФ брали Лобода, Дорофеева и другие артистыСколько брала за выступления в РФ Бушмина (фото: instagram.com/layahmusic)

Группа "Время и стекло"

Коллектив распался в 2020 году, а еще в 2019 году Дорофеева и Позитив выступали и тоже ездили в РФ. По словам блогерши, за корпоративы они брали немало. Свое выступление в РФ группа оценивала в 20 тысяч долларов - почти 750 тысяч гривен по нынешнему курсу.

Наступает новый этап: "Время и Стекло" объявили о распаде группы эмоциональным видео

Сколько артисты брали за корпоративы в РФ (фото: instagram.com/vremyaisteklo)

Quest Pistols

Известная украинская группа, известная своими хитами "Ты так красива" и "Я твой наркотик", которые были переведены на украинский язык после начала полномасштабной войны, брал за выступление в РФ 50 тысяч долларов. Это, по пересчету по актуальному курсу, почти 2 миллиона гривен.

Миллионы гривен: сколько за выступления в РФ брали Лобода, Дорофеева и другие артистыГруппа снова объединилась (фото: instagram.com/questpistolsofficial)

Лобода

Все чаще попадающая в скандалы певица жила в РФ после 2014 года. За свои выступления на территории страны-агрессора, как рассказала Шуба, в 2019 году Лобода брала 70 тысяч долларов. Это (по нынешнему курсу) более 2,6 миллионов гривен.

Миллионы гривен: сколько за выступления в РФ брали Лобода, Дорофеева и другие артисты Сколько за свое выступление в РФ брала Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что шеф-повар Евгений Клопотенко честно сказал, боится ли повестки.

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Лобода Надя Дорофеева звезды шоу-бизнеса