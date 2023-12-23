"Была бронь": Евгений Клопотенко честно сказал, боится ли повестки

Известный шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, боится ли он получить повестку. Как оказалось, раньше у него была бронь.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Клопотенко рассказал в интервью для программы "Наодинці", которая вышла на YouTube-канале ТСН.

Боится ли шеф-повар повестки

По словам Клопотенко, раньше его "бронировали". У шеф-повара была официальная причина не идти на войну.

"У меня была бронь от Минкульта до конца прошлого года, ну и все. А так у меня нет брони, у меня нет ничего такого, никаких поблажек, нет ничего", - заявил Клопотенко.

Клопотенко ответил, боится ли он оказаться на фронте (скриншот)

Теперь же он не понимает, чего он должен бояться. Клопотенко уверен, что даже если получит повестку, то будет поваром для военных.

"А чего я должен бояться? Ну если мне придет повестка, я думаю, что меня точно оформят поваром. Здесь у меня нет вопросов, поваром куда-то отправят", - заявил он.

При этом Клопотенко отметил, что знает "многих медийных личностей", которых "просто из армии забрали для того, чтобы они делали свою работу". Поэтому повар считает, что и он сам гораздо эффективнее в тылу.

"Я считаю, что то, что я делаю, это такие большие культурные вещи. Я могу быть супер эффективным и я это показываю каждый день... Но если нужно будет идти мне на фронт и кто-то решит, что я буду там лучше. Ну тогда какие варианты? Ну чего бояться?" - объяснил Клопотенко.