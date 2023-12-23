ua en ru
Сб, 23 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Была бронь": Евгений Клопотенко честно сказал, боится ли повестки

Суббота 23 декабря 2023 16:44
UA EN RU
"Была бронь": Евгений Клопотенко честно сказал, боится ли повестки Что Клопотенко думает о получении повестки (фото: instagram.com/klopotenko)
Автор: Полина Иваненко

Известный шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, боится ли он получить повестку. Как оказалось, раньше у него была бронь.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Клопотенко рассказал в интервью для программы "Наодинці", которая вышла на YouTube-канале ТСН.

Боится ли шеф-повар повестки

По словам Клопотенко, раньше его "бронировали". У шеф-повара была официальная причина не идти на войну.

"У меня была бронь от Минкульта до конца прошлого года, ну и все. А так у меня нет брони, у меня нет ничего такого, никаких поблажек, нет ничего", - заявил Клопотенко.

&quot;Была бронь&quot;: Евгений Клопотенко честно сказал, боится ли повесткиКлопотенко ответил, боится ли он оказаться на фронте (скриншот)

Теперь же он не понимает, чего он должен бояться. Клопотенко уверен, что даже если получит повестку, то будет поваром для военных.

"А чего я должен бояться? Ну если мне придет повестка, я думаю, что меня точно оформят поваром. Здесь у меня нет вопросов, поваром куда-то отправят", - заявил он.

При этом Клопотенко отметил, что знает "многих медийных личностей", которых "просто из армии забрали для того, чтобы они делали свою работу". Поэтому повар считает, что и он сам гораздо эффективнее в тылу.

"Я считаю, что то, что я делаю, это такие большие культурные вещи. Я могу быть супер эффективным и я это показываю каждый день... Но если нужно будет идти мне на фронт и кто-то решит, что я буду там лучше. Ну тогда какие варианты? Ну чего бояться?" - объяснил Клопотенко.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что известная журналистка раскрыла детали скандала с Анатолием Анатоличем и его женой.

Кроме этого, недавно уже стало известно, кто такой Алексей Печий и почему он сбежал из Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
звезды шоу-бизнеса