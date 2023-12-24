58-летняя Ассия Ахат в обтягивающем боди ошеломила внешним видом (фото)
58-летняя украинская скрипачка и певица Ассия Ахат в обтягивающем боди продемонстрировала стройную фигуру, благодаря которой она выглядит намного моложе своего возраста. Соответствующие фотографии артистка опубликовала в своих соцсетях.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.
Ассия Ахат не перестает поражать своим внешним видом
Так, на фотографиях, которые опубликовала скрипачка в своем блоге, она позирует у новогодней елки.
Ассия Ахат (фото: instagram.com/ahhattassia)
Звезда предстала в черных брюках и топе с вырезами посередине, через которые можно заметить ее декольте и плоский живот.
"Новогодние праздники уже совсем близко! Не забывайте отвлекаться, позвольте себе отдохнуть, набраться позитива и веры в лучшее. Однако праздники созданы именно для этого", - подписала Ассия снимки.
Реакция пользователей
В комментариях под публикацией фаны певицы засыпали ее комплиментами и прислали смайлики в форме огоньков.
Ассия Ахат (фото: instagram.com/ahhattassia)
- Красуня
- Сексуальна
- Оце подарунок
- Виглядаєш неперевершено
- Вау
Напомним, Асия Ахат выпустила свой первый альбом в 1999 году. С этого же года она много раз исполняла на скрипке гимн Украины перед поединками боксера Виталия Кличко.
В 2002 году артистка основала группу "69", которую она же и продюсировала. Певица продолжает гастролировать и сейчас.
Осия Ахат (фото: instagram.com/ahhattassia)
У Ахат есть двое детей, в 2021 году скрипачка признавалась, что стала бабушкой. Ее старший сын Даниил подарил ей внучку Алису.
В настоящее время Ассия проживает в США.
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