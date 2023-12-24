Мільйони гривень: скільки за виступи в РФ брали Лобода, Дорофєєва та інші артисти

Не секрет, що до початку повномасштабної війни РФ проти України деякі зірки виступали на території країни-агресорки. Світлана Лобода, Надя Дорофєєва та інші - артисти брали за корпоративи у 2019 році чимало.

Скільки платили українським зіркам за виступ у РФ у минулому, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на нове відео в Instagram співачки та блогерки Уляни Шуби.

Єва Бушміна

Співачка, яка прославилася завдяки "Фабриці зірок" і потім виступала у складі гурт "ВІА Гра", у 2019 році погоджувалася на виступи в РФ. За це вона брала, як стверджує Шуба, 4 тисячі євро - за нинішнім курсом це понад 165 тисяч гривень. До речі, нині Бушміна (справжнє ім'я якої Яна Швець) виступає під псевдонімом LAYAH.

Скільки брала за виступи в РФ Бушміна (фото: instagram.com/layahmusic)

Гурт "Время и стекло"

Колектив розпався у 2020 році, а ще у 2019 році Дорофєєва та Позитив ще виступали і теж їздили до РФ. За словами блогерки, за корпоративи вони брали чимало. Свій виступ в РФ гурт оцінював у 20 тисяч доларів - майже 750 тисяч гривень за нинішнім курсом.

Скільки артисти брали за корпоративи в РФ (фото: instagram.com/vremyaisteklo)

Quest Pistols

Відомий український гурт, відомий своїми хітами "Ты так красива" та "Я твой наркотик", які було перекладено української після початку повномасштабної війни, брав за виступ у РФ 50 тисяч доларів. Це, за перерахунком по актуальному курсу, майже 2 мільйони гривень.

Гурт знову об'єднався (фото: instagram.com/questpistolsofficial)

Лобода

Співачка, яка все частіше потрапляє у скандали, жила в РФ після 2014 року. За свої виступи на території країни-агресорки, як розповіла Шуба, у 2019 році Лобода брала 70 тисяч доларів. Це (за нинішнім курсом) понад 2,6 мільйони гривень.

Скільки за свій виступ в РФ брала Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)