У Саакашвілі пояснили, чому він повернувся до Грузії

Михайло Саакашвілі усвідомлював, що може бути заарештований, але повернувся в країну заради її благополуччя. У прес-офісі нагадали про майбутні вибори в Грузії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офісу в Facebook .

В офісі нагадали, що раніше у своїх відеозверненнях Саакашвілі закликав усіх громадян Грузії прийти на вибори до місцевих органів влади і "відстояти майбутнє своєї країни".

"Михайло повертався до Грузії, знаючи, що йому загрожує арешт. Він пішов на усвідомлений ризик, тому що благополуччя Грузії для нього завжди було, є і буде вище власної безпеки", - йдеться в повідомленні,