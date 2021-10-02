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У Саакашвілі пояснили, чому він повернувся до Грузії

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Грузія, Субота 02 жовтня 2021 02:09
У Саакашвілі пояснили, чому він повернувся до Грузії Фото: Михайло Саакашвілі, екс-президент Грузії (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Михайло Саакашвілі усвідомлював, що може бути заарештований, але повернувся в країну заради її благополуччя. У прес-офісі нагадали про майбутні вибори в Грузії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офісу в Facebook.

В офісі нагадали, що раніше у своїх відеозверненнях Саакашвілі закликав усіх громадян Грузії прийти на вибори до місцевих органів влади і "відстояти майбутнє своєї країни".

"Михайло повертався до Грузії, знаючи, що йому загрожує арешт. Він пішов на усвідомлений ризик, тому що благополуччя Грузії для нього завжди було, є і буде вище власної безпеки", - йдеться в повідомленні,

Нагадаємо, грузинський омбудсмен Ніно Ломджарія зустрілася із затриманим у Тбілісі Саакашвілі. Після зустрічі вона повідомила, що Саакашвілі оголосив голодування у в'язниці.

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