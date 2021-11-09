Мігранти на кордоні з Польщею змусили дитину плакати на камери: пускали в очі сигаретний дим (відео)

Дитина повинна була заплакати перед тим, як давати коментарі журналістам на камеру.

Чоловіки тримали дитину з двох сторін, а ще один тримав у обличчя дитини запалену сигарету і випускав йому дим прямо в очі.

Дитина при цьому не пручалася і слухняно терпіла. Судячи з його реакції, він розумів свою "відповідальну місію", тому стійко переносив всі знущання.

Однак маніпуляції з сигаретним димом не сильно допомогли мігрантам, через те, що сліз було зовсім небагато.

Хлопчика все одно відправили до журналістів, і він дав інтерв'ю на камеру. При цьому він виглядав сумним і пригніченим.