Мігранти на кордоні з Польщею змусили дитину плакати на камери: пускали в очі сигаретний дим (відео)

На кордоні Польщі та Білорусі зібралася величезна кількість мігрантів, які намагаються перетнути пункт пропуску та потрапити через Польщу до Німеччини. Більшість мігрантів - з країн Близького Сходу.
Польща вже змушена закрити пункт пропуску з Білоруссю через цю ситуацію і мігранти розбили на кордоні табір. На відео потрапив момент, як мігранти викликали сльози у дитини за допомогою сигаретного диму.
На відео, яке розмістили в Twitter видно, що хлопчикові спеціально випускають в очі сигаретний дим, щоб він заплакав.
Дитина повинна була заплакати перед тим, як давати коментарі журналістам на камеру.
Чоловіки тримали дитину з двох сторін, а ще один тримав у обличчя дитини запалену сигарету і випускав йому дим прямо в очі.
Дитина при цьому не пручалася і слухняно терпіла. Судячи з його реакції, він розумів свою "відповідальну місію", тому стійко переносив всі знущання.
Однак маніпуляції з сигаретним димом не сильно допомогли мігрантам, через те, що сліз було зовсім небагато.
Хлопчика все одно відправили до журналістів, і він дав інтерв'ю на камеру. При цьому він виглядав сумним і пригніченим.
Imigranci dmuchają dymem papierosowym w oczy dzieciakowi żeby potem udzielił szczerego wywiadu białoruskiej TV pic.twitter.com/kRZBvX99GL— Dariusz
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Польща заявила про наближення великої групи білоруських силовиків до табору мігрантів.
А також розповідали про те, що мігранти з Білорусі вже спробували прорватися на територію Польщі.