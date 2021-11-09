Мигранты на границе с Польшей заставили ребенка плакать на камеры: пускали в глаза сигаретный дым (видео)

Ребенок должен был заплакать перед тем, как давать комментарии журналистам на камеру.

Мужчины держали ребенка с двух сторон, а еще один держал у лица ребенка зажженную сигарету и выпускал ему дым прямо в глаза.

Ребенок при этом не сопротивлялся и послушно терпел. Судя по его реакции, он понимал свою "ответственную миссию", поэтому стойко переносил все издевательства.

Однако манипуляции с сигаретным дымом не сильно помогли мигрантам, так как слез было совсем немного.

Мальчика все равно отправили к журналистам, и он дал интервью на камеру. При этом он выглядел грустным и подавленным.