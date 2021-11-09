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Мигранты на границе с Польшей заставили ребенка плакать на камеры: пускали в глаза сигаретный дым (видео)

Автор: Анна Шиканова

На границе Польши и Беларуси собралось огромное количество мигрантов, которые пытаются пересечь пункт пропуска и попасть через Польшу в Германию. Большинство мигрантов – из стран Ближнего Востока.

Польша уже вынуждена закрыть пункт пропуска с Беларусью из-за этой ситуации и мигранты разбили на границе лагерь. На видео попал момент, как мигранты вызывали слезы у ребенка с помощью сигаретного дыма.

На видео, которое разместили в Twitter видно, что мальчику специально выпускают в глаза сигаретный дым, чтобы он заплакал.

Ребенок должен был заплакать перед тем, как давать комментарии журналистам на камеру.

Мужчины держали ребенка с двух сторон, а еще один держал у лица ребенка зажженную сигарету и выпускал ему дым прямо в глаза.

Ребенок при этом не сопротивлялся и послушно терпел. Судя по его реакции, он понимал свою "ответственную миссию", поэтому стойко переносил все издевательства.

Однако манипуляции с сигаретным дымом не сильно помогли мигрантам, так как слез было совсем немного.

Мальчика все равно отправили к журналистам, и он дал интервью на камеру. При этом он выглядел грустным и подавленным.

Напомним, ранее мы писали о том, что Польша заявила о приближении большой группы белорусских силовиков к лагерю мигрантов.

А также рассказывали о том, что мигранты из Беларуси уже попытались прорваться на территорию Польши.

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МигрантыграницаПольша