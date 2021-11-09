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Польща заявила про наближення великої групи білоруських силовиків до табору мігрантів

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Польща, Вівторок 09 листопада 2021 10:43
Польща заявила про наближення великої групи білоруських силовиків до табору мігрантів Фото: Польща заявила про наближення великої групи білоруських силовиків до табору мігрантів (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Міністерство оборони Польщі заявило про наближення великої кількості білоруських силовиків до табору мігрантів. Зокрема, вони рухаються в напрямку прикордонного пункту пропуску "Кузня".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське Міноборони у Twitter.

"Велика група білоруських силовиків наближається до табору мігрантів у Кузниці", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим відомство опублікувало відео, на якому помітні військові, які рухаються вздовж кордону.

Нагадаємо, сьогодні міністр внутрішніх справ Німеччини Хорст Зеєхофер закликав країни ЄС допомогти Польщі впоратися з потоком мігрантів з території Білорусі, скільки ні польський уряд, ні Німеччина не можуть з цим впоратися самостійно.

Нагадаємо, вчора вранці з Білорусі до кордону з Польщею вирушила величезна колона мігрантів.

Після чого Польща відразу ж мобілізувала армію, щоб стримати нелегальних мігрантів з Білорусі.

Крім того, Польща прийняла рішення закрити від сьогодні пункт пропуску "Кузня" на кордоні з Білоруссю.

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