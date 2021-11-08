У Білорусі величезна колона мігрантів вирушила до кордону з Польщею

Сьогодні вранці, 8 листопада, у Білорусі до кордону з Польщею вирушила величезна колона мігрантів. Декілька сотень людей рухаються до пункту пропуску "Брузги".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруський портал zerkalo.io .

Як заявили у Державному прикордонному комітеті Білорусі, мігранти з речами рухаються вздовж траси до кордону з Польщею. При цьому вкотре білоруська сторона звинуватила Польщу в нібито витісненні нелегалів.

"Прикордонна варта Польщі неодноразово рапортувала про те, як тисячами витісняє мігрантів до кордону з Білоруссю. На такий крок розпачу біженців спонукало байдужість і нелюдське ставлення польської влади", - йдеться у заяві відомства.

Фото: мігранти йдуть до польського кордону (Facebook/هەواڵی بەپەلە)