Перші спроби мігрантів з Білорусі прорватися до Польщі: опубліковано відео
Мігранти з Білорусі вже спробували прорватися на територію Польщі. Прикордонники опублікували відео.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МВС країни.
PILNE Polskie służby udaremniły próbę siłowego przedarcia się na polską stronę przez migrantów na południe od przejścia granicznego w Kuźnicy. Sytuacja została opanowana. pic.twitter.com/iJNvufd524— MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) November 8, 2021
Польські служби запобігли спробі мігрантів прорватися на польську сторону на південь від прикордонного переходу в Кузні.
"Ситуація під контролем", - повідомили в МВС.
Що відбувається
Білоруська сторона підготувала найбільший на сьогоднішній день штурм кордону за допомогою нелегальних мігрантів. Мігранти почали раптово збиратися великими групами в одному з районів Мінська ще на вихідних.
Зазначимо, більш детальна інформація про ситуація на кордоні в матеріалі "Оголошено бойову готовність. Ситуація на кордоні Білорусі та Польщі загострюється: що відбувається".