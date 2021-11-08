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Перші спроби мігрантів з Білорусі прорватися до Польщі: опубліковано відео

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Кузня, Понеділок 08 листопада 2021 14:24
Перші спроби мігрантів з Білорусі прорватися до Польщі: опубліковано відео Фото: мігранти намагаються прорватися до Польщі (twitter.com/nexta )
Автор: Анастасія Рокитна

Мігранти з Білорусі вже спробували прорватися на територію Польщі. Прикордонники опублікували відео.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МВС країни.

Польські служби запобігли спробі мігрантів прорватися на польську сторону на південь від прикордонного переходу в Кузні.

"Ситуація під контролем", - повідомили в МВС.

Що відбувається

Білоруська сторона підготувала найбільший на сьогоднішній день штурм кордону за допомогою нелегальних мігрантів. Мігранти почали раптово збиратися великими групами в одному з районів Мінська ще на вихідних.

Зазначимо, більш детальна інформація про ситуація на кордоні в матеріалі "Оголошено бойову готовність. Ситуація на кордоні Білорусі та Польщі загострюється: що відбувається".

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