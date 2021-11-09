Мігранти на кордоні з Польщею змусили дитину плакати на камери: пускали в очі сигаретний дим (відео)

Мігранти з Білорусі знущалися на кордоні з дитини (Колаж РБК-Україна)

На кордоні Польщі та Білорусі зібралася величезна кількість мігрантів, які намагаються перетнути пункт пропуску та потрапити через Польщу до Німеччини. Більшість мігрантів - з країн Близького Сходу. Польща вже змушена закрити пункт пропуску з Білоруссю через цю ситуацію і мігранти розбили на кордоні табір. На відео потрапив момент, як мігранти викликали сльози у дитини за допомогою сигаретного диму.

На відео, яке розмістили в Twitter видно, що хлопчикові спеціально випускають в очі сигаретний дим, щоб він заплакав.