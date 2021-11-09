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Мігранти на кордоні з Польщею змусили дитину плакати на камери: пускали в очі сигаретний дим (відео)

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Польща, Вівторок 09 листопада 2021 13:35
Мігранти на кордоні з Польщею змусили дитину плакати на камери: пускали в очі сигаретний дим (відео) Мігранти з Білорусі знущалися на кордоні з дитини (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

На кордоні Польщі та Білорусі зібралася величезна кількість мігрантів, які намагаються перетнути пункт пропуску та потрапити через Польщу до Німеччини. Більшість мігрантів - з країн Близького Сходу.

Польща вже змушена закрити пункт пропуску з Білоруссю через цю ситуацію і мігранти розбили на кордоні табір. На відео потрапив момент, як мігранти викликали сльози у дитини за допомогою сигаретного диму.

На відео, яке розмістили в Twitter видно, що хлопчикові спеціально випускають в очі сигаретний дим, щоб він заплакав.

Дитина повинна була заплакати перед тим, як давати коментарі журналістам на камеру.

Чоловіки тримали дитину з двох сторін, а ще один тримав у обличчя дитини запалену сигарету і випускав йому дим прямо в очі.

Дитина при цьому не пручалася і слухняно терпіла. Судячи з його реакції, він розумів свою "відповідальну місію", тому стійко переносив всі знущання.

Однак маніпуляції з сигаретним димом не сильно допомогли мігрантам, через те, що сліз було зовсім небагато.

Хлопчика все одно відправили до журналістів, і він дав інтерв'ю на камеру. При цьому він виглядав сумним і пригніченим.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Польща заявила про наближення великої групи білоруських силовиків до табору мігрантів.

А також розповідали про те, що мігранти з Білорусі вже спробували прорватися на територію Польщі.

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