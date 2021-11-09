Мигранты на границе с Польшей заставили ребенка плакать на камеры: пускали в глаза сигаретный дым (видео)

Мигранты из Беларуси издевались на границе над ребенком (Коллаж РБК-Украина)

На границе Польши и Беларуси собралось огромное количество мигрантов, которые пытаются пересечь пункт пропуска и попасть через Польшу в Германию. Большинство мигрантов – из стран Ближнего Востока. Польша уже вынуждена закрыть пункт пропуска с Беларусью из-за этой ситуации и мигранты разбили на границе лагерь. На видео попал момент, как мигранты вызывали слезы у ребенка с помощью сигаретного дыма.

На видео, которое разместили в Twitter видно, что мальчику специально выпускают в глаза сигаретный дым, чтобы он заплакал.