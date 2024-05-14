"Мы встретились". Гарик Коргородский вспомнил последний разговор с Зеленским

Самый эпатажный украинский предприниматель Гарик Коргородский рассказал, о чем в последний раз общался с Владимиром Зеленским.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью миллионера Славы Демину .

Подробности

По словам бизнесмена, он лично встречался с Зеленским в 2018 году, когда тот еще не вступил в должность президента.

"Я с Зеленским говорил один раз в жизни, когда он шел на выборы. До того, в 2018 году, мы встретились. Что-то мы обсуждали о предстоящих выборах. Все. Больше с ним не общался. Я бы пожелал ему сил и вдохновения", - сказал Гарик.

Во время интервью речь также зашла за Виктора Януковича.

Предприниматель говорит, что во времена беглого экс-президента у него пытались отобрать бизнес.

"Янукович не был президентом. Янукович был вывеской. За ним стояла очень сильная команда менеджеров. То, что они делали, как они использовали эту силу, это другой вопрос. Как у меня забирали бизнес - тоже другой вопрос. Янукович был просто бумажкой", - высказал мнение Коргородский.

Когда же Слава Демин поинтересовался у него, почему именно Януковича выбрали быть главой государства, Гарик объяснил: "Он был послушный и удобный".