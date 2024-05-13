Миллионер Корогодский признался, на что жалеет деньги и сколько тратит: "Мне выдают определенную сумму"

Украинский бизнесмен и владелец киевского ТЦ Dream Town Гарик Корогодский рассказал, может ли он позволить себе большие расходы в условиях полномасштабной войны РФ против нашей страны. Также он признался, сколько примерно тратит в месяц.

На что Корогодскому жалко денег

По словам миллионера, жажды денег у него уже нет. Еще 10-15 лет назад он сильно хотел заработать как можно больше? получить какое-то место в рейтинге Forbes.

"Я вообще с детских лет получал гораздо большее удовольствие не от заработанных денег, а от расходов", - отметил Корогодский.

В 2008 году бизнесмен потратил на празднование своего дня рождения почти 1 миллион долларов, но сейчас он уже не хочет "сорить" деньгами. А на вопрос Демина о том, считает ли он уместными большие траты в условиях полномасштабной войны, Корогодский ответил развернуто.

Сколько тратит Корогодский (скриншот)

"У нас сегодня нет культуры "что уместно, что неуместно". Нет ни одного института, который это артикулирует. Для меня сегодня потратить большие деньги, я имею в виду 500 баксов, не миллионы, выбросить 500 баксов на какое-то удовольствие я не могу" , - отметил бизнесмен.

"Мне стыдно, я всегда это считаю в каких-то добрых делах. Я буду очень показательным: моя собака Фима разбила мне комп и треснула экран, это мой рабочий инструмент. Я пол года не менял, я жил с треснувшим экраном. И только после этого купил ", - добавил он.

По словам Корогодского, это совсем не о жадности. Ему просто было жалко тратить на это деньги.

Корогодский рассказал о лимитах расходов (скриншот)

На что бизнесмен не жалеет денег и сколько тратит в месяц

Корогодский отметил, что у него не обычные "прихоти". Если он и тратит деньги, то на воспоминания и впечатления.

"Я на воспоминания все равно хочу тратить, но я очень тщательно взвешиваю, что я хочу, а что я не хочу", - объяснил бизнесмен.

Сейчас он не может сказать, сколько у него денег. По словам Корогодского, он не подсчитывает активы, потому что это невозможно сделать. Впрочем, бизнесмен знает, сколько он тратит в месяц.

"Я веду такой учет. Мне выдают у меня на работе определенную сумму в месяц и я должен в нее вкладываться", - рассказал миллионер.

А на вопрос Демина о том, сколько же Корогодскому нужно в месяц, он не стал называть точную сумму. Впрочем, он согласился с тем, что 30-40 тысяч долларов - "это близкая цифра".