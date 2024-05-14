ua en ru
Вт, 14 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Ми зустрілися". Гарік Коргородський пригадав останню розмову із Зеленським

Вівторок 14 травня 2024 18:24
UA EN RU
"Ми зустрілися". Гарік Коргородський пригадав останню розмову із Зеленським Гарік Коргодський і Володимир Зеленський (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Найепатажніший український підприємець Гарік Коргородський розповів, про що востаннє спілкувався із Володимиром Зеленським.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю мільйонера Славі Дьоміну.

Деталі

Зі слів бізнесмена, він особисто зустрічався із Зеленським у 2018 році, коли той ще не вступив на посаду президента.

"Я з Зеленським говорив один раз в житті, коли він йшов на вибори. До того, у 2018 році, ми зустрілися. Щось ми обговорювали про майбутні вибори. Все. Більше з ним не спілкувався. Я б побажав йому сил та наснаги", - сказав Гарік.

Під час інтерв'ю мова також зайшла за Віктора Януковича.

Підприємець каже, що за часів екс-президента-втікача у нього намагалися відібрати бізнес.

"Янукович не був президентом. Янукович був вивіскою. За ним стояла дуже сильна команда менеджерів. Те, що вони робили, як вони використовували цю силу, це інше питання. Як у мене забирали бізнес – теж інше питання. Янукович був просто папірцем", - висловив думку Коргородський.

Коли ж Слава Дьомін поцікавився у нього, чому саме Януковича обрали бути главою держави, Гарік пояснив: "Він був слухняний і зручний".

Раніше мільйонер Корогодський зізнався, на що шкодує гроші та скільки витрачає.

Також Люлєнов з "Ліги сміху" чесно сказав, що думає про Зеленського.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Янукович
NEWS
Коли запрацює е-кабінет військовозобов'язаного та чи замінить він похід до ТЦК
Коли запрацює е-кабінет військовозобов'язаного та чи замінить він похід до ТЦК