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"Мы счастливы вернуться домой". Режиссер "20 дней в Мариуполе" привез Оскар в Украину (фото)

Оскар за "20 дней в Мариуполе" привезли в Украину (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

Режиссер Мстислав Чернов, чей фильм "20 дней в Мариуполе" получил премию Оскар в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" на церемонии награждения, привез статуэтку в Киев.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на компанию-дистрибьютора фильма в Украине "Артхаус Трафик" в соцсети X.

При написании материала использовались следующие источники: УП.Життя.

Подробности

Режиссер Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко встретились с украинскими журналистами на киевском вокзале.

"Во-первых, я хочу сказать, что мы счастливы вернуться домой. Мы счастливы, что статуэтка Оскара приехала в Украину. И спасибо "Укрзализныце" и Артхаус Трафик за поддержку нас в этой дороге - до Оскара и домой", - сказал режиссер.

Также он поблагодарил украинцев, которые поддержали эту работу.

Мстислав Чернов с Оскаром (фото: twitter.com/arthousetraffic)

"То, что я не успел сказать со сцены в Лос-Анджелесе, это то, насколько я тронут поддержкой украинцев за эти два года, пока мы боролись за Оскар. Потому что в современном мире недостаточно снять правду. В современном мире недостаточно сделать фильм", - поделился Мстислав.

"В современном мире недостаточно даже показать его миллионам людей. Надо каждый день приводить доказательства и продолжать говорить, чтобы правда не была опорочена, чтобы ее не переврали. Поэтому поддержка миллионов украинцев для нас была сверхважна", - добавил он.

Что нужно знать о фильме "20 дней в Мариуполе"

Фильм режиссера Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" был удостоен премии Оскар 2024 в категории "Лучший документальный полнометражный фильм".

Эта лента стала третьим украинским фильмом, который был номинирован на престижную премию Американской киноакадемии за всю ее 96-летнюю историю.

Фильм раскрывает военные преступления России против Украины и был создан командой съемочной группы информационного агентства Associated Press.

Видеооператор и журналист Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолитка и продюсер Василиса Степаненко прибыли в Мариуполь за час до начала бомбардировок со стороны России. Через две недели они оказались последними международными журналистами в окруженном городе Мариуполь.

 

Ранее мы рассказывали, что известно о режиссере Мстиславе Чернове.

Также мы писали, что Притула, не подбирая слова, высказался о россиянах после обстрела Чернигова.

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