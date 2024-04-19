"Ми щасливі повернутися додому". Режисер "20 днів у Маріуполі" привіз Оскар в Україну (фото)

Деталі

Режисер Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка і продюсерка Василіса Степаненко зустрілися з українськими журналістами на київському вокзалі.

"По-перше, я хочу сказати, що ми щасливі повернутися додому. Ми щасливі, що статуетка Оскара приїхала в Україну. І дякую "Укрзалізниці" і Артхаус Трафік за підтримку нас у цій дорозі - до Оскара і додому", - сказав режисер.

Також він подякував українцям, які підтримали цю роботу.

Мстислав Чернов з Оскаром (фото: twitter.com/arthousetraffic)

"Те, що я не встиг сказати зі сцени в Лос-Анджелесі, це те, наскільки я зворушений підтримкою українців за ці два роки, поки ми боролися за Оскар. Тому що в сучасному світі недостатньо зняти правду. В сучасному світі недостатньо зробити фільм", - поділився Мстислав.

"В сучасному світі недостатньо навіть показати його мільйонам людей. Треба кожен день наводити докази і продовжувати говорити, щоб правда не була спаплюжена, щоб її не перебрехали. Тому підтримка мільйонів українців для нас була надважлива", - додав він.

Що потрібно знати про фільм "20 днів у Маріуполі"

Фільм режисера Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" був удостоєний премії Оскар 2024 в категорії "Найкращий документальний повнометражний фільм".

Ця стрічка стала третім українським фільмом, який був номінований на престижну премію Американської кіноакадемії за всю її 96-річну історію.

Фільм розкриває військові злочини Росії проти України і був створений командою знімальної групи інформаційного агентства Associated Press.

Відеооператор і журналіст Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолітка та продюсерка Василина Степаненко прибули до Маріуполя за годину до початку бомбардувань з боку Росії. Через два тижні вони виявилися останніми міжнародними журналістами в оточеному місті Маріуполь.