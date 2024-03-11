Что известно о режиссере "20 дней в Мариуполе" Мстиславе Чернове, фильм которого получил Оскар 2024

"20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова получил Оскар 2024 года в номинации "Лучший документальный полнометражный фильм". Это первая награда такого масштаба для Украины, полученная при таких драматических условиях.

Что известно о Мстиславе Чернове

Мстислав родился в Харькове в 1985 году. Он начал свою карьеру фотографа в 2005 году, работая в местном харьковском информационном агентстве MediaPort.

В 2008 году он получил первую премию на местной фотовыставке "Харьков. Город глазами горожан". В том же году состоялась его первая персональная выставка фотографий "Musica per somnia", задуманная и организованная при содействии директора Харьковской филармонии Юрия Янко.

В 2009 году он получил еще одну награду, заняв первое место на фотовыставке "Почти потерян Харьков", на которой осветил примеры разрушения старой архитектуры города.

С 2008 года Чернов сотрудничал с международным проектом "Детям Чернобыля" и "Novick Cardiac Alliance", фотографируя операции на сердце. В 2012 году он жил в Камбодже, фокусируясь на местных культурных и медицинских проектах.

Мстислав Чернов (фото: facebook.com/MstyslavChe)

В 2013 году творчество Чернова получило национальное признание. Его фотографии принесли ему первое место в украинском конкурсе "Фотограф года" в номинации "Документальная фотография".

Также в этом году он стал победителем Pentax Awards Ukraine и конкурса "Лучший пресс-фотограф Украины" в номинации "Портрет". В то время Чернов фотографировал более сорока стран и провел еще одну персональную выставку в 2013 году - "Сезон дождей", на которой презентовал фотографии с Дальнего Востока.

В 2013 году Чернов стал президентом общественной организации "Украинская ассоциация профессиональных фотографов". Его художественный проект-инсталляция "Заглядывая в окна", во время которого увеличенные старинные фотографии были размещены в окнах заброшенных зданий, привлек внимание национальной печати и был повторен в последующие годы. В том же году Чернов был приглашен поучаствовать в международном проекте документальной фотографии "Unframe".

Летом 2013, находясь в Стамбуле для фотографирования, Чернов стал свидетелем протестов в парке Гези и на площади Таксим. Проявления насилия поразили его и привели к переходу от художественной и документальной фотографии к освещению конфликтов и войн.

Мстислав Чернов в Ираке (фото: facebook.com/MstyslavChe)

В конце 2013 года Киев был свидетелем массовых акций протеста, завершившихся кровопролитием, бегством Президента Виктора Януковича и Революцией Достоинства. Чернов зафиксировал эти события в качестве корреспондента MediaPort и Unframe. Во время эскалации насилия на него было совершено несколько нападений, в результате которых он получил ранения.

Фото Чернова с Майдана (facebook.com/MstyslavChe)

В конце 2013 года полицейские напали на представителей прессы, повредили руку Чернова, разорвали его журналистское удостоверение и уничтожили фотооборудование.

В январе 2014 года, пренебрегая отметками "Пресса", полицейский направил светло-шумовую гранату в сторону Чернова, что привело к травмам ног и глаз фотографа от осколков.

Весной 2020 Мстислав Чернов работал в разных странах, включая Ливию и Сирию, где отметился освещением миграционного кризиса в Турции. С мая по июль и с сентября по октябрь он снимал ход пандемии COVID-19 в Украине.

В августе 2020 года он работал в Беларуси, фиксируя события вокруг президентских выборов. После оглашения Лукашенко победителем начались масштабные протесты.

В Минске Чернова схватили и избили белорусские милиционеры. От избиения в автозаке фотограф упал в обморок, и ему пришлось получить помощь скорой. Затем Чернова депортировали из Беларуси.

В 2023 году Мстислав Чернов стал членом жюри Премии имени Георгия Гонгадзе и занял место среди 50 героев первого номера Vogue, выпущенного во время полномасштабной войны.

Мстислав Чернов получил Оскар за свой фильм "20 дней в Мариуполе" (фото: facebook.com/MstyslavChe)