"Мы не госслужащие". Киевлянка, на свадьбе которой "засветились" Монатик и Галкин, отреагировала на скандал

Так, в своих stories девушка обратилась к журналистам и авторам Telegram-пабликов, и посоветовала им "обновить" в своих материалах информацию о ее свадьбе.

"Ну, во-первых, спасибо за такое внимание к нашим скромным персонам. Во-вторых, перед публикацией статей в газетах все же советовала бы актуализировать информацию по поданной теме", - сказала Ангелина.

Также она четко дала понять, какая у нее с мужем позиция по отношению к войне и отметила, что сейчас супруги живут за границей, однако они верят в Украину и планируют возвращаться.

Ангелина Терская (фото: instagram.com/_terskaia)

"В-третьих, мы не звезды, не госслужащие и даже не их дети, не блогеры с миллионной аудиторией, не живем сейчас в Украине, свадьбу праздновали НЕ на территории Украины, поддерживаем Украину (если не понятно, то пересмотрите истории в сохраненных - позаботилась об этом ради вас), осуждаем войну, ненавидим россию, донатим, верим в Украину и планируем вернуться. Так какие к нам вопросы?)", - написала невеста.

Что предшествовало скандалу

10-го июля в Италии на вилле Бальбиано состоялась помпезная свадьба украинцев.

Ведущим мероприятия был российский юморист Максим Галкин, а одним из артистов, развлекавших публику - Дмитрий Монатик.

Некоторые СМИ начали утверждать, будто вилла, где происходило действо, принадлежит россиянам.

Впоследствии команда артиста объяснила, что представителей страны-оккупанта на мероприятии не было, а Максим Галкин уже давно получил гражданство Израиля.

Ангелина Терская (фото: instagram.com/_terskaia)

Что известно об Ангелине Терской

Если верить информации в сети, 30-летняя девушка до полномасштабного вторжения РФ проживала в Киеве. Окончила КНТЭУ (Государственный торгово-экономический университет в городе Киеве).

Работает Терская в туристическом агентстве Tickets Consolidator.

О ее новоиспеченном муже ничего неизвестно.

Ангелина Терская (фото: instagram.com/_terskaia)