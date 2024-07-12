Монатик попал в громкий скандал: выступил на пышной свадьбе в Италии на одной сцене с Галкиным

В сети вспыхнул новый скандал - на этот раз вокруг певца Дмитрия Монатика. Он выступил на пышной свадьбе украинцев в Италии, где ведущим был российский шоумен Максим Галкин.

Что известно

Как сообщила журналистка Алина Дороюк в своем Telegram-канале, роскошное мероприятие состоялось 10 февраля в Италии, на вилле Бальбиано, омывающей озеро Комо.

Некоторые СМИ утверждают, что вилла принадлежит россиянам.

Развлекал гостей юморист Максим Галкин. На видео, которое публикуют в сети, он пытался вести мероприятие на украинском и даже на нашем языке пел песни.

Что говорят в команде MONATIK

Доротюк обратилась за официальным комментарием к менеджменту артиста.

"В этом месяце у нас был благотворительный тур по США и Канаде. Во время него украинская пара пригласила нас выступить на свадьбе в Италии. Это был единственный выходной перед следующим благотворительным концертом в Лимассоле и возможность приумножить сбор", - комментируют в команде исполнителя.

"Невесты из Украины, организаторы из Украины. Дима согласился сделать это выступление в свой выходной. Отчетность о донатах, конечно, будет после нашего возвращения 15 июля в Киев (после очередного благотворительного концерта в Лимассоле). Сразу же подведем итоги и опубликуем их", - заверили они.

Также менеджмент Дмитрия опроверг информацию о том, что тот пел и разговаривал на свадьбе на русском.

"Дима ни одного слова на русском языке со сцены не сказал! Его позиция четкая: он не выступает и не будет выступать на языке оккупанта и агрессора - России", - отметили в команде певца.

Были ли на свадьбе россияне

По словам менеджмента, ни одного гражданина РФ на мероприятии не было. Все гости - украинцы.

Что касается присутствия Максима Галкина на свадьбе, говорят, что он получил давно гражданство Израиля и свадьбу проводил не на языке оккупанта, а на украинском.

Что думают о ситуации блогеры

Главный сплетник украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов, который один из первых поделился в своем Telegram-канале эксклюзивными кадрами со свадьбы, считает, что несправедливо, когда одним можно ездить за границу и "жить свою лучшую жизнь", а другим - нет.

"Они являются лицом того произвола и высмеиванием большинства людей, которым недоступно НИЧЕГО, пока кто-то как Дима живет свою лучшую жизнь. Насколько мне известно - корпоративы это частные мероприятия, которые не являются поводом для выезда", - сказал блогер.

Монатик выступил на пышной свадьбе (скриншот с видео)

"Но нет, Дима выезжает на благотворительные концерты, чтобы потом по дороге домой залететь на корпорат и заработать еврики. Потом он вернется в Украину и с грустным лицом будет разделять нашу с вами боль", - добавил он.

Также Беспалов считает, что некоторые артисты после войны "быстро и втихую будут выступать снова в РФ.