8 украинских звезд, которых захейтили за выступления на свадьбах богачей во время войны

В Украине во время войны состоялась серия роскошных "мажорных свадеб", которые поражают своим размахом и роскошью, но вызывают бурные дискуссии и осуждение в обществе. На этих мероприятиях также присутствовали звездные гости.

Кто из украинских знаменитостей был замечен на этих свадьбах, за что получил неодобрение общественности? Узнайте в РБК-Украина (проект Styler).

Свадьба Ростислава Ильницкого и экс-сотрудницы ГБР Роксоланы Москвы

Эта свадьба стала сенсацией в соцсетях. Пара праздновала ее в пятизвездочном комплексе Emily Resort, куда позвала около 800 гостей.

Молодожены потратили на организацию праздника около одного миллиона долларов.

Ведущим свадьбы был известный шоумен Григорий Решетник. Развлекали гостей в элитном комплексе известные украинские звезды: Александр Пономарев, Ольга Полякова, группа "Дзвоны солнца" и Дзидзьо.

После этого пользователи сети призвали украинцев бойкотировать против знаменитостей, которые развлекают "элиту".

Ведущей свадьбы был Григорий Решетник, в программе – Оля Полякова ($25k), Дидзе ($12k), Александр Пономарев. Среди гостей были депутаты, налоговики, прокуроры. pic.twitter.com/4AsIwhI3ZK – Иосиф из города в УНДР (@josyp_z_mista) October 13, 2023

Праздник организатора "пьяных вечеринок"

Фигурант дела о "пьяных вечеринках", на которых обижали девушек, Олег Захаров в начале октября отгулял собственную свадьбу в одном из самых дорогих отелей страны Edem Resort Medical & Spa, недалеко от Львова. Ведущим праздника был актер и комик Юрий Ткач.

Впоследствии Ткач заявил, что не знал об этом громком деле, и обещал передать военным мавик и старлинк, которые в том числе были приобретены за этот гонорар.

По словам комика, "все деньги до копейки за этот заказ" пойдут и на другие добрые дела.

Юрий Ткач с фигурантом дела о "пьяных вечеринках" (фото: instagram.com/yuriy_tkach)

На свадьбе скандального блогера из Ивано-Франковска гостей развлекала и певица Татьяна Решетняк, известная как TAYANNA.

Исполнительница призналась: хейт, который вылился на нее после выступления, ее никак не задевает, ведь он был, есть и будет.

Также знаменитость отметила, что не всегда знает, к кому едет на праздник.

TAYANNA (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Элитная свадьба украинцев на итальянской вилле

На днях состоялась очередная помпезная свадьба украинцев. Но уже не на западе Украины, а в Италии, на вилле Бальбиано, омывающей живописное озеро Комо.

Ведущим мероприятия был российский юморист Максим Галкин, а пел для гостей Монатик, что вызвало возмущение в сети.

Позже в команде артиста объяснили, почему артист согласились выступить на одной сцене с россиянином.

Монатик выступил на пышной свадьбе (скриншот с видео)