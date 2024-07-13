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Кардашьян, Борис Джонсон и 27-этажный особняк: в Индии проходит "свадьба века" миллиардеров Амбани

Суббота 13 июля 2024 12:42
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Кардашьян, Борис Джонсон и 27-этажный особняк: в Индии проходит "свадьба века" миллиардеров Амбани Свадьба миллиардеров Амбани (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

12 июля в Индии стартовали трехдневные празднования по случаю "свадьбы века": дочь одного из самых богатых людей Индии, Радика Мерчанта, выходит замуж за Ананта Амбани, сына Мукеша Амбани, самого богатого человека в Азии.

Как проходит мероприятие и имена гостей главной церемонии - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Программа свадьбы и звездные гости

Подробности официальной части мероприятия остаются в тайне. Известно, что церемония бракосочетания началась в пятницу, 12 июля, и продлится до понедельника.

Среди приглашенных гостей: премьер-министр Индии Нарендра Моди, бывшая первая леди США Хиллари Клинтон, экс-премьеры Великобритании Борис Джонсон и Тони Блэр, Дэвид и Виктория Бекхэм, звезды реалити-шоу Ким и Хлои Кардашьян, а также актеры Болливуда.

Индийские папарацци засняли возле аэропорта Мумбая рэпера Remi, рестлера Джона Сину и CEO Samsung Хана Джонг-хэ. СМИ называют главными звездами мероприятия певицу Адель и рэпера Дрейка.

Мероприятие состоится в конференц-центре Jio World и в 27-этажной резиденции Амбани, которая располагает тремя вертолетными площадками, собственным бальным залом и кинотеатром на 50 мест.

Кардашьян, Борис Джонсон и 27-этажный особняк: в Индии проходит &quot;свадьба века&quot; миллиардеров Амбани

Свадьба миллиардеров Амбани (фото: instagram.com/mukeshambani304)

Дороги вокруг места проведения свадьбы будут закрыты до понедельника. Для удобства гостей семьи Амбани арендовали три частных самолета Falcon-2000.

Как проходили предсвадебные вечеринки

Серия мероприятий перед свадьбой семьи Амбани началась в марте возле города Джамнагара, где выступала певица Рианна за гонорар около 8 миллионов долларов.

Вторая часть свадьбы прошла на круизном лайнере в Средиземном море в июне. На этот раз на сцене выступили группа Backstreet Boys, диджей Дэвид Гетта, Pitbull и Кэти Перри.

На семейном танцевальном батле, известном как сангит, выступил Джастин Бибер. За часовое выступление ему, по данным СМИ, заплатили 10 миллионов долларов.

К слову, Мукеш Амбани, владелец конгломерата Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group, занимает первое место в Азии и 11-е место в списке Forbes самых богатых людей в мире, его состояние оценивается в 123,7 миллиардов долларов.

Его сын является членом совета директоров Reliance. Невеста Ананта, 29-летняя Радика Мерчант, является дочерью одного из индийских миллиардеров, главы фармацевтической компании Encore Healthcare.

Ранее мы рассказывали о 8 украинских звездах, которых захейтили за выступления на свадьбах богачей во время войны.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram Мукеша Амбани, Daily Mail, страницы в соцсети X пользователей Lis Lopes, The Peoples.

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