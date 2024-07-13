"Ми не держслужбовці". Киянка, на весіллі якої "засвітились" Монатік і Галкін, відреагувала на скандал

Так, у своїх stories дівчина звернулася до журналістів та авторів Telegram-пабліків, і порадила їм "оновити" у своїх матеріалах інформацію щодо її весілля.

"Ну, по-перше, дякуємо за таку увагу до наших скромних персон. По-друге, перед публікацією статей в газетах все ж таки радила б актуалізувати інформацію щодо поданої теми", - сказала Ангеліна.

Також вона чітко дала зрозуміти, яка у неї з чоловіком позиція стосовно війни і зазначила, що зараз подружжя живе за кордоном, однак вони вірять в Україну і планують повертатися.

Ангеліна Терська (фото: instagram.com/_terskaia)

“По-третє, ми не зірки, не держслужбовці і навіть не їхні діти, не блогери з мільйонною аудиторією, не живемо наразі в Україні, весілля святкували НЕ на території України, підтримуємо Україну (якщо не зрозуміло, то передивіться історії в збережених - попіклувалася про це заради вас), засуджуємо війну, ненавидимо росію, донатимо, віримо в Україну і плануємо повернутися. Так які до нас питання?)", - написала наречена.

Що передувало скандалу

10-го липня в Італії на віллі Бальбіано відбулося помпезне весілля українців.

Ведучим заходу був російський гуморист Максим Галкін, а одним із артистів, що розважали публіку - Дмитро Монатік.

Деякі ЗМІ почали стверджувати, ніби вілла, де відбувалося дійство, належить росіянам.

Згодом команда артиста пояснила, що представників країни-окупанта на заході не було, а Максим Галкін вже давно отримав громадянство Ізраїля.

Ангеліна Терська (фото: instagram.com/_terskaia)

Що відомо про Ангеліну Терську

Якщо вірити інформації у мережі, 30-річна дівчина до повномасштабного вторгнення РФ проживала в Києві. Закінчила КНТЕУ (Державний торговельно-економічний університет у місті Києві).

Працює Терська в туристичному агентстві Tickets Consolidator.

Про її новоспеченого чоловіка нічого невідомо.

Ангеліна Терська (фото: instagram.com/_terskaia)