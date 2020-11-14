Миттєва карма: у Харкові загорівся ринок, який працював в карантин

Сьогодні, 14 листопада, в Україні почав діяти так званий карантин вихідного дня. У суботу, коли діє заборона на роботу непродуктових ринків, у Харкові незаконно продовжив діяльність Кінний ринок. Як повідомляється в каналі в Telegram "ТРУХА Харків", протягом дня сталося загоряння. Пожежу вже загасили. Судячи з відео очевидців, ринок під час інциденту був переповнений людьми.

Як повідомляється, Кінний ринок в Харкові в день незаконної роботи ледь не згорів. Причиною тому стало загоряння проводки електричних мереж.

"Переповнений людьми Кінний ринок згашений. Загорілась проводка. Можна їхати за взуттям за гарячими знижками", - пишуть у підписі до опублікованого відео.

Також в роботі викрили Блошиний ринок, на якому була помічена аномально велика кількість людей.

До цього ми писали, що харківський ринок "Барабашово", на якому в суботу і неділю мали б продавати тільки продукти, працює у звичайному режимі. До цього адміністрація ринку повідомила, що "Барабашово" переходить на новий графік роботи через карантин вихідного дня. Його роботу в будні продовжили на дві години, а у вихідні ринок повинен був працювати тільки в режимі складу.

Раніше повідомлялося, що в перший день карантину вихідного дня, в суботу, 14 листопада, поліцейські заблокували роботу найбільших ринків Львова. Мова йде як мінімум про чотири ринки "Шувар", "Краківський", "Галицьке перехрестя", "Південний", а також торговий центр на Сихові "Іскра".