Поліція заблокувала ринки Львова в перший день карантину вихідного дня

Фото: ринок у Львові (varta1.com.ua)

Попри рішення міської влади відмовитися від карантину, поліція виконує постанову уряду

У перший день карантину вихідного дня, у суботу, 14 листопада, поліцейські заблокували роботу найбільших ринків Львова Йдеться щонайменше про чотири ринки: "Шувар", "Краківський", "Галицьке перехрестя", "Південний", а також торговий центр на Сихові "Іскра".

Про це повідомляє видання Zaxid.net.

За даними видання, поліцейські не перекривають входів до ринків, однак стежать за торговцями, аби ті не працювали. А тим часом підприємці не встають за прилавки, боячись, що їх оштрафують.

Водночас у прес-службі поліції Львівської області повідомили, що станом на 11.00 у суботу, 14 листопада, надійшло 11 повідомлень про порушення правил карантину.

"Правоохоронці реагують на усі такі повідомлення - проводять профілактичні бесіди, а у випадках, якщо громадяни чи керівники суб’єктів господарювання не припиняють правопорушення - притягують їх до передбаченої законодавством відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, в суботу, 14 листопада, в Україні почав діяти так званий карантин вихідного дня. З 00:00 суботи до 00:00 понеділка заборонено приймати відвідувачів у закладах громадського харчування, салонах краси і спортзалах. Також заборонена робота магазинів промтоварів, ТРЦ, кінотеатрів, проведення громадських та культурних заходів.

Водночас мер Львова Андрій Садовий заявив, що влада міста зробила суботу і неділю робочими днями до кінця листопада. У ці дні, згідно з рішенням, дозволено працювати всім закладам, які обмежує карантин вихідного дня.