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Про карантин нічого не чули: ринок у Харкові заповнений людьми (відео)

Харків, Субота 14 листопада 2020 13:13
Про карантин нічого не чули: ринок у Харкові заповнений людьми (відео)
Харків частково дотримався карантину вихідного дня (ілюстративне фото: pixabay.com)
Автор: Styler

На ринку "Барабашово" у Харкові продають непродовольчі товари, що заборонено карантином вихідного дня

В Україні запроваджено карантин вихідного дня, втім в кількох містах вже виявлено порушення. Так, харківський ринок "Барабашово", на якому в суботу та неділю мали би продавати тільки продукти, працює у звичному режимі.

Напередодні, пишуть місцеві ЗМІ, адміністрація ринку повідомила, що "Барабашово" переходить на новий графік роботи через карантину вихідного дня. Його роботу у будні продовжили на дві години, а у вихідні ринок повинен був працювати тільки у режимі складу.

Але вже сьогодні, 14 листопада, місцевий Telegram-канал "BEXA Харків" опублікував відео, де видно, що ринок обслуговує клієнтів як і зазвичай, до введення карантину вихідного дня.

Кадри свідчать, що на ринку продають одяг, взуття, аксесуари. Втім, деякі контейнери все ж зачинені.

"Ринок Барабашово не працює. Майже не працює", - сказано в коментарі до відео.

Відео із харківського ринку можна подивитися за цим посиланням.

Разом із тим, місцева спільнота "ТРУХА Харків" в Instagram повідомляє, що ринок відкрився частково, але поліція влаштовує рейди.

"Одні пишуть, що ринок закритий і надсилають фото, як продавці курять сигарети вихідного дня, інші надсилають фото що все відкрито...Тому, якщо ви планували купити новорічний светр з ялинкою і оленями, ймовірність що даремно поїдете на ринок дуже велика", - сказано в повідомленні.

Місцеве видання "Медіа група Об'єктив" повідомляє, що кафе і магазини непродовольчих товарів у Харкові сьогодні не працюють, вони все ж дотрималися карантину вихідного дня. Але, журналісти стверджують, що продовжують працювати офісні центри, хоч і неофіційно.

Нагадаємо, у Софійському соборі на період нового карантину, у суботу та неділю, скасували усі богослужіння.

А у Львові 14 листопада частина закладів громадського харчування працює у звичайному режимі з дотриманням карантинних обмежень "помаранчевої зони".

Також ми раніше писали, що в карантин вихідного дня "Епіцентр" запрацював по-новому.

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