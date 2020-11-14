Мгновенная карма: в Харькове загорелся рынок, который работал в карантин

Сегодня, 14 ноября, в Украине начал действовать так называемый карантин выходного дня. В субботу, когда действует запрет на работу непродуктовых рынков, в Харькове незаконно продолжил деятельность Конный рынок. Как сообщается в канале в Telegram "ТРУХА Харьков", в течение дня произошло возгорание. Пожар уже был потушен. Судя по видео очевидцев, рынок во время инцидента был переполнен людьми.

Как сообщается, Конный рынок в Харькове в день незаконной работы едва не сгорел. Причиной тому стало возгорание проводки электрических сетей.

"Переполненный людьми Конный рынок потушен. Загорелась проводка. Можно ехать за обувью по горящим скидкам", - пишут в подписи к опубликованному видео.

Также в работе уличили Блошиный рынок, на котором была замечена аномально большое количество людей.

Также мы писали, что харьковский рынок "Барабашово", на котором в субботу и воскресенье должны бы продавать только продукты, работает в обычном режиме. До этого администрация рынка сообщила, что "Барабашово" переходит на новый график работы из-за карантина выходного дня. Его работу в будни продлили на два часа, а в выходные рынок должен был работать только в режиме склада.

Ранее мы писали, что в первый день карантина выходного дня, в субботу, 14 ноября, полицейские заблокировали работу крупнейших рынков Львова. Речь идет как минимум о четырех рынки "Шувар", "Краковский", "Галицкий перекресток", "Южный", а также торговый центр на Сыхове "Искра".