Вона частенько так мочить: у київському метро відзначилася пасажирка (відео)

У метро Києва дівчина станцювала танець (Колаж РБК-Україна)

У київському метро дівчина станцювала запальний танець

У київській підземці відзначилася одна з пасажирок. Вона станцювала у вагоні запальний танець. Про це повідомили на сторінці Київ Оперативний в Facebook. Варто відзначити, що на дівчині не було верхнього одягу, незважаючи на те, що зараз листопад.

При цьому в коментарях користувачі відзначають, що дівчина постійно танцює в метро і постійно потрапляє на відео.

"Напередодні" чорної п'ятниці", - підписали відеоролик в мережі.

У Києві дівчина станцювала в метро (Київ Оперативний)

Користувачі мережі з ентузіазмом сприйняли відео і залишили під роликом свої коментарі.

Ахах, пам'ятаю цю позитивну даму, вже публікували її.

Вона частенько так мочить, це не перший концерт.

Це не та, що танцювала в чорному капелюсі з полями? Не,ну а че,хай танцює.

Позитивно.

Скріншот коментарів