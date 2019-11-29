ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вона частенько так мочить: у київському метро відзначилася пасажирка (відео)

STYLERЖиття    29.11.2019 - 12:38
Вона частенько так мочить: у київському метро відзначилася пасажирка (відео)
У метро Києва дівчина станцювала танець (Колаж РБК-Україна)

У київському метро дівчина станцювала запальний танець

У київській підземці відзначилася одна з пасажирок. Вона станцювала у вагоні запальний танець. Про це повідомили на сторінці Київ Оперативний в Facebook. Варто відзначити, що на дівчині не було верхнього одягу, незважаючи на те, що зараз листопад.

При цьому в коментарях користувачі відзначають, що дівчина постійно танцює в метро і постійно потрапляє на відео.

"Напередодні" чорної п'ятниці", - підписали відеоролик в мережі.

У Києві дівчина станцювала в метро (Київ Оперативний)

Користувачі мережі з ентузіазмом сприйняли відео і залишили під роликом свої коментарі.

  • Ахах, пам'ятаю цю позитивну даму, вже публікували її.
  • Вона частенько так мочить, це не перший концерт.
  • Це не та, що танцювала в чорному капелюсі з полями? Не,ну а че,хай танцює.
  • Позитивно.

Вона частенько так мочить: у київському метро відзначилася пасажирка (відео)

Скріншот коментарів

У Києві утворились численні пробки "Коп" влаштував стрілянину в харківському метро: нові деталі гучної НП (відео)
Новини України Київметро
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся