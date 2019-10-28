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Новий обман на касі магазинів: українців попередили про схему

STYLERЖиття    28.10.2019 - 20:40
Новий обман на касі магазинів: українців попередили про схему
Українцям розповіли про нову схему розвода в магазинах (ілюстративне фото / Alexander Aksakov / Getty Images)

Українцям розповіли про нову схему розвода в супермаркетах

Українцям розповіли про новий обман на касі магазинів. Про те, як персонал супермаркетів "розводить" довірливих покупців, повідали на одному з київських форумів.

Суть розводу, за словами автора, полягає в наступному. Продавець бачить, що покупець взяв багато продуктів, і коли "пробиває", то починає на деякі продукти вводити коди вручну. Це, каже юзер, робиться для того, щоб нарахувати зайвих продуктів.

"У мене була ситуація, коли я купив кілограм картоплі, а мені пробили як кілограм цукерок, при цьому я переплатив близько 40 грн. Звичайно, я не став перевіряти це на касі, тому що у мене було дуже багато продуктів, і банально чек був великим, помітити важко. Одна знайома також скаржилися мені, як у неї в чеку виявилася червона риба, замість курки! Уявляєте, в яких обсягах кожен день обманюють звичайних покупців?" - написав користувач.

Тому, закликав українців автор публікації, будьте завжди уважні і перевіряйте ваші чеки на касі.

До речі, користувач мережі також впевнений, що адміністрація магазинів знає про такі витівки своїх співробітників. Більш того, продавців спеціально навчають такого шахрайства.

Новий обман на касі магазинів: українців попередили про схему

Українцям розповіли про нову схему розвода в магазинах (ілюстративне фото / Alexander Aksakov / Getty Images)

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