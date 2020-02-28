У небі над Хорватією вибухнув величезний метеорит: яскраві відео

Меторіт вибухнув у небі над Хорватією (колаж: РБК-Україна)

Метеорит увійшов у атмосферу і вибухнув зі спалахом і гуркотом в небі над Хорватією

Метеорит з яскравим спалахом і гучним звуком вибухнув у небі над Хорватією. Очевидці розмістили відео з рідкісним астрономічним явищем в мережі. Падіння зафіксували камери відеоспостереження і автомобільні реєстратори. Подія сталася близько 10:30 в п'ятницю 28 лютого.

Повідомляється що болід згорів на висоті 30 кілометрів від Землі. Небесне тіло вибухнуло при вході в атмосферу. Фахівці Хорватської астрономічної федерації кажуть, що частини метеорита могли впасти на землю, але точне їх розташування невідомо.

Učinilo mi se da sam nešto vidio.... Опубліковано Tomislav Čar П'ятниця, 28 лютого 2020 р.

Метеорит бачили в небі над Хорватією (відео: facebook.com/Car.Tomisla)

Імовірно, метеорит впав у Північній Хорватії. Явище змогли побачити також в Італії, відео згоряння вдалося записати в місті Фано.

А жителі Загребу кажуть, що після вибуху був чутний голосний звук, він тривав кілька секунд, в деяких місцях навіть затремтіло скло у вікнах.

Метеорит побачили в Італії (відео: YouTube/Occhio alla Notizia)

Астрономи говорять, що для точного визначення місця падіння частин боліда необхідні дані сейсмологічних станцій Хорватії та Словенії і додаткові записи з камер спостереження.

Раніше ми писали, що у небі над Росією вночі вибухнув великий метеорит. У мережі з'явилося вражаюче відео з місця події.