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У небі над Хорватією вибухнув величезний метеорит: яскраві відео

STYLERЖиття    28.02.2020 - 17:46
У небі над Хорватією вибухнув величезний метеорит: яскраві відео
Меторіт вибухнув у небі над Хорватією (колаж: РБК-Україна)

Метеорит увійшов у атмосферу і вибухнув зі спалахом і гуркотом в небі над Хорватією

Метеорит з яскравим спалахом і гучним звуком вибухнув у небі над Хорватією. Очевидці розмістили відео з рідкісним астрономічним явищем в мережі. Падіння зафіксували камери відеоспостереження і автомобільні реєстратори. Подія сталася близько 10:30 в п'ятницю 28 лютого.

Повідомляється що болід згорів на висоті 30 кілометрів від Землі. Небесне тіло вибухнуло при вході в атмосферу. Фахівці Хорватської астрономічної федерації кажуть, що частини метеорита могли впасти на землю, але точне їх розташування невідомо.

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Опубліковано Tomislav Čar П'ятниця, 28 лютого 2020 р.

Метеорит бачили в небі над Хорватією (відео: facebook.com/Car.Tomisla)

Імовірно, метеорит впав у Північній Хорватії. Явище змогли побачити також в Італії, відео згоряння вдалося записати в місті Фано.

А жителі Загребу кажуть, що після вибуху був чутний голосний звук, він тривав кілька секунд, в деяких місцях навіть затремтіло скло у вікнах.

Метеорит побачили в Італії (відео: YouTube/Occhio alla Notizia)

Астрономи говорять, що для точного визначення місця падіння частин боліда необхідні дані сейсмологічних станцій Хорватії та Словенії і додаткові записи з камер спостереження.

Раніше ми писали, що у небі над Росією вночі вибухнув великий метеорит. У мережі з'явилося вражаюче відео з місця події.

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