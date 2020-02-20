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До Землі наближається гігантський астероїд: експерти стривожені

STYLERЖиття    20.02.2020 - 21:28
До Землі наближається гігантський астероїд: експерти стривожені
Астероїд наблизиться до Землі (фото: pixabay.com)

Астероїд діаметром близько чотири кілометри все ближче до Землі

Астероїд розміром з невелике місто летить до Землі і вже навесні цього року наблизиться на мінімально можливу відстань до нашої планеті. Експерти оцінили всі шанси зіткнення, а також розповіли про інші потенційно небезпечні небесні тіла, всі подробиці - в матеріалі Styler.

Варто відзначити, що за оцінками експертів, великі небесні тіла розміром понад 50 метрів, представляють найбільшу небезпеку для нашої планети. Такі гіганти стикаються з Землею 1 раз на 300 років (як Тунгуський метеорит в 1908 році), а 15-метрові - один раз на 30 років (приклад - Челябінський метеорит, 2013 рік).

За оцінками експертів астероїд діаметром близько 4 кілометрів буде на мінімальній відстані з Землею в травні. Якщо б таке небесне тіло зіткнулося з планетою - наслідки були б жахливими. Попередньо відомо, що це небесне тіло пролетить на відстані більше 6 мільйонів кілометрів.

Ще один астероїд набагато менших розмірів пролетить біля Землі також у травні. Його розмір - 493 метри в діаметрі, але від планети він пролетить на відстані 2,8 кілометрів.

До речі, за словами фахівців, за весь травень 2020 року близько до Землі будуть пролітати чотири астероїда, їх можна назвати потенційно небезпечними.

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