Met Gala 2024: все, что нужно знать о самом ожидаемом балу в мире моды

Met Gala является одним из самых знаковых событий в мире моды. Это благотворительный вечер, на который съезжаются мировые звезды и известные дизайнеры. Основной особенностью мероприятия является дресс-код, который каждый год меняется, и к которому должны подстроиться все гости, подбирая соответствующие наряды.

До самого ожидаемого бала в мире моды остались считанные часы. РБК-Украина (проект Styler) собрало всю необходимую информацию о мероприятии этого года.

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Когда и где состоится Met Gala 2024

Событие запланировано на 6 мая в Метрополитен-музее Нью-Йорка. Сначала пройдет красная ковровая дорожка, а затем отборочный ужин.

К слову, дата мероприятия обычно остается одной из малоизвестных: ее проводят каждый первый понедельник мая с 2005 года, и, за исключением 2020 года из-за пандемии (когда ее отменили и перенесли на сентябрь 2021 года), все мероприятия проходили в этот день.

Какая тематика Met Gala 2024

На этот раз самое значимое модное событие не будет сфокусировано на одном дизайнере, как это было в предыдущие годы.

В 2024 году выставка под названием "Спящие красавицы: возрождение моды" будет рассматривать вопрос экологичности через особую призму. "Это в основном ода природе", - отметил Эндрю Болтон, главный куратор Института костюма и главный инициатор этой концепции.

Тематика Met Gala 2024 (фото: instagram.com/metgala.official)

Да, это означает, что мы увидим множество дизайнов, которые непосредственно вдохновлены красотой растительного и животного мира.

Примером может служить упоминание о бабочках, которые встречаются как в коллекции "Весна 2011" Александра Маккуина, так и в "Архитектурной моде от кутюр" Чарльза Джеймса, представленной в 1955 году.

Сюжетная линия выставки будет охватывать 400-летнюю историю, начиная с XVII века и заканчивая недавними приобретениями музея от таких дизайнеров, как Филипп Лим, Коннор Ив и Стелла Маккартни.

Имена ведущих Met Gala 2024

На Met Gala 2024 звездными ведущими будут Зендая, Дженнифер Лопес, Крис Хемсворт и Bad Bunny.

В прошлом году эта роль досталась Пенелопе Крус, Микаэле Коэл, Дуа Липи, теннисисту Роджеру Федереру и Анне Винтур.

Каким будет дресс-код красной ковровой дорожки Met Gala 2024

Учитывая несколько абстрактную концепцию, самым непосредственным проявлением будет посещение Met Gala 2024 с декором, намекающим на природу.

Все указывает на то, что красная дорожка превратится в огромный сад, который станет фойе для остальной части мероприятия.

Каким будет дресс-код красной дорожки Met Gala 2024 (фото: instagram.com/theofficialmetgala)

Где можно посмотреть Met Gala 2024 в прямом эфире

Посмотреть мероприятие можно на страницах Vogue в TikTok и YouTube. Трансляция начнется 7 мая в 1:00 по Киеву.