Met Gala 2024: все, що потрібно знати про найочікуваніший бал у світі моди

Met Gala є однією з найзнаковіших подій у світі моди. Це благодійний вечір, на який з'їжджаються світові зірки та відомі дизайнери. Основною особливістю заходу є дрес-код, який щороку змінюється, і до якого повинні підлаштуватися всі гості, підбираючи відповідне вбрання.

До найочікуванішого балу у світі моди залишились лічені години. РБК-Україна (проект Styler) зібрало всю необхідну інформацію про цьогорічний захід.

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Коли і де відбудеться Met Gala 2024

Подія запланована на 6 травня у Метрополітен-музеї Нью-Йорка. Спочатку пройде червона килимова доріжка, а потім відбірна вечеря.

До слова, дата заходу зазвичай залишається однією з маловідомих: її проводять кожен перший понеділок травня з 2005 року, і, за винятком 2020 року через пандемію (коли її скасували та перенесли на вересень 2021 року), усі заходи відбувалися цього дня.

Якою є тематика Met Gala 2024

Цього разу найбільш значуща модна подія не буде сфокусована на одному дизайнері, як це було в попередні роки.

У 2024 році виставка під назвою "Сплячі красуні: відродження моди" розглядатиме питання екологічності через особливу призму. "Це здебільшого ода природі", - зазначив Ендрю Болтон, головний куратор Інституту костюма та головний ініціатор цієї концепції.

Тематика Met Gala 2024 (фото: instagram.com/metgala.official)

Так, це означає, що ми побачимо безліч дизайнів, які безпосередньо натхненні красою рослинного і тваринного світу.

Прикладом може слугувати згадка про метеликів, які трапляються як у колекції "Весна 2011" Александра Макквіна, так і в "Архітектурній моді від кутюр" Чарльза Джеймса, представленій у 1955 році.

Сюжетна лінія виставки охоплюватиме 400-річну історію, починаючи з XVII століття і закінчуючи нещодавніми придбаннями музею від таких дизайнерів, як Філіп Лім, Коннор Ів і Стелла Маккартні.

Імена ведучих Met Gala 2024

На Met Gala 2024 зірковими ведучими будуть Зендая, Дженніфер Лопес, Кріс Гемсворт і Bad Bunny.

Минулого року ця роль дісталась Пенелопі Крус, Мікаелі Коел, Дуа Ліпі, тенісисту Роджеру Федереру і Анні Вінтур.

Яким буде дрес-код червоної килимової доріжки Met Gala 2024

З огляду на дещо абстрактну концепцію, найбезпосереднішим проявом буде відвідування Met Gala 2024 з декором, що натякає на природу.

Усе вказує на те, що червона доріжка перетвориться на величезний сад, який стане фойє для іншої частини заходу.

Яким буде дрес- код червоної доріжки Met Gala 2024 (фото: instagram.com/theofficialmetgala)

Де можна подивитись Met Gala 2024 у прямому ефірі

Подивитися захід можна буде на сторінках Vogue у TikTok та YouTube. Трансляція розпочнеться 7 травня о 1:00 за київським часом.