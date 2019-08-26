Місцями пронесуться грози: де в Україні різко зіпсується погода

Погода в Україні у вівторок, 27 серпня, принесе зниження температури в одних областях, а в інших - навпаки стане спекотніше. Крім того, місцями завтра можливі грозові дощі. Про це свідчать дані сайту Укргідрометцентру.

Так, у вівторок на пару градусів стане прохолодніше на Півдні країни - тут термометри покажуть від +28 до +30, але спека затримається в Миколаївській і Одеській областях (+30... +32). У нічний час буде від +15 до +21 градуса.

А на Заході навпаки - стовпчики термометрів підвищаться на 2-3 значення. У регіоні від +27 до +32. Найближчої ночі +12... +17 за Цельсієм.

Погода в Україні 27 серпня (колаж: РБК-Україна)

На решті України збережеться сьогоднішня температура повітря: Північ (+25... +28, вночі +11... +16), Центр (+27... +30, вночі +12... +15), Схід (+26... +28, вночі +12... +15).

Що стосується опадів, то дощі і грози прогнозуються в Закарпатській і Івано-Франківській областях.

У Києві завтра опади не передбачаються, найближчої ночі +14... +16, вдень від +26 до +28 градусів.

Погода в Україні 27 серпня (фото: meteo.gov.ua)

Раніше ми публікували відео чудесного порятунку чоловіка, який ухилився від падаючого дерева під час урагану в Києві.

До речі, нещодавно сусід врятував від загибелі молоду сім'ю під час сходу селю в селі в Білгород-Дністровському районі Одеської області.

Також ми писали про те, що на Японію обрушився тайфун "Корса". Вітер швидкістю 35 метрів за секунду перевертав рухомі автомобілі, а об узбережжі билися шестиметрові хвилі. У мережі публікують шокуючі відео стихійного лиха.