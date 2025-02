В сети появился график обновления смартфонов Samsung до Android 15: список моделей

Пользователь @BuligaDavidCri1 опубликовал в Twitter/X скриншоты, демонстрирующие график выхода One UI 7. По его словам, эти данные были озвучены Samsung Romania на Zoom-семинаре для Galaxy S25 и предоставлены непосредственно Samsung Korea.

BREAKING! Samsung Romania confirmed while on Zoom Meeting for S25 series workshop the update schedule for One UI 7 and Android 15!



These info's were arrived today from Korea! pic.twitter.com/X9dLpeZxZj