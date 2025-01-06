Как повысить скорость и производительность телефона Android: эффективные способы

Современные Android-смартфоны обладают огромным функционалом, но со временем их производительность может снижаться. Постепенное накопление приложений, кэш-файлов и фоновых процессов часто становится причиной зависаний и замедленной работы устройства.

О том, как оптимизировать Android-смартфон, чтобы он работал максимально быстро и плавно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт последних новостей о Google и Android 9to5Google .

Архивация приложений

Android 15 представил новую функцию - архивирование приложений. Она позволяет временно удалить приложения с устройства для освобождения места, при этом их данные остаются нетронутыми. Когда приложение архивируется, его значок продолжает отображаться на главном экране, но программные файлы и временные данные удаляются.

Некоторые приложения могут автоматически архивироваться, если вы достигли предела хранилища на устройстве. Чтобы восстановить приложение, достаточно нажать на его значок - приложение будет повторно загружено при наличии подключения к интернету.

Вы можете архивировать приложения вручную или настроить автоматическое архивирование через Google Play. Для этого откройте Play Store, Настройки, Общие, “Автоматически архивировать приложения” и включите этот параметр. Чтобы восстановить приложение, достаточно нажать на его значок.

Вы также можете отключить автоматическое архивирование для определенных приложений, отключив параметр “Управлять приложением”, если оно не используется на странице информации о приложении. Все данные сохраняются, что делает архивирование безопасным способом освобождения места на устройстве.

Архивация приложений (фото: 9to5Google)

Режим Hotspot 6GHz

Если ваши устройства поддерживают 6GHz-диапазон, обязательно включите его для достижения максимальной скорости передачи данных по Wi-Fi.

В Android 15 режим мобильной точки доступа (hotspot) теперь поддерживает диапазон 6GHz, что обеспечивает более плавную и быструю передачу данных при совместном использовании подключения. Это позволит повысить производительность подключенных устройств.

Включение режима 6GHz значительно увеличит скорость и стабильность соединения, особенно в зонах с высокой загруженностью Wi-Fi. Это будет полезно при потоковой передаче видео в высоком качестве и для онлайн-игр.

Однако стоит учитывать, что доступность режима может зависеть от вашего региона и оператора связи. В некоторых странах использование диапазона 6GHz регулируется законами. Чтобы проверить, поддерживается ли этот режим на вашем устройстве, перейдите в Настройки, Точка доступа, Скорость и совместимость, 6GHz.

Частное пространство

Многие производители смартфонов предлагают разделение рабочих и личных аккаунтов, чтобы помочь пользователям отделить профессиональную жизнь от личной. На устройствах Pixel это реализовано через функцию "Частное пространство", представленную в Android 15.

По сути, это отдельный защищенный раздел на вашем устройстве, где можно хранить личные файлы, банковские приложения и другую конфиденциальную информацию.

Частное пространство позволяет создать продуктивную рабочую среду, отделенную от развлекательной части телефона. При входе с уникального Google-аккаунта можно загружать приложения, игры и другой контент из Play Store, при этом они не будут отображаться в основной части интерфейса Android.

Личное пространство (фото: 9to5Google)

Биометрическая аутентификация при автозаполнении паролей

Функция автозаполнения в Android помогает быстро входить в аккаунты и пользоваться различными сервисами. Однако, если кто-то обойдет экран блокировки, эта функция может стать уязвимой. Чтобы повысить уровень безопасности, рекомендуется включить биометрическую аутентификацию перед автозаполнением паролей.

На первый взгляд это может показаться излишним, но на практике это полезно. Чтобы настроить эту функцию, перейдите в Настройки, Безопасность и конфиденциальность, Дополнительная безопасность и конфиденциальность, Служба автозаполнения от Google, Пароли и автозаполнение, Предпочтения, Аутентификация с помощью биометрии перед автозаполнением паролей.

После этого при входе в аккаунты вам потребуется сканировать лицо или отпечаток пальца перед вводом пароля.

Режим фокусировки

Хотя Google пока не добавил полноценные Режимы, встроенный Режим фокусировки остается простым и эффективным способом отключить уведомления и временно заблокировать доступ к отвлекающим приложениям.

Эта функция входит в набор “Цифровое благополучие” и позволяет настроить расписание, в рамках которого определенные приложения будут заблокированы.

Когда Режим фокусировки активен, уведомления от выбранных приложений не будут поступать. Приложения можно открыть, но только на 5 минут - после этого они автоматически закроются. Если доступ к приложениям все же необходим, режим можно временно отключить на 24 часа.

Режим фокусировки (фото: 9to5Google)

Дополнительное затемнение

Дисплеи смартфонов становятся все ярче и лучше с каждым годом, что удобно днем, но не всегда комфортно в темное время суток. Иногда даже минимальный уровень яркости может быть слишком высоким. В таких случаях пригодится функция "Дополнительное затемнение", которая снижает яркость экрана ниже системного минимума.

Эта функция изначально была задумана как инструмент доступности и снижает яркость очень мягко. Она работает даже при яркости выше минимального значения, уменьшая свечение экрана и делая его более комфортным для глаз в любых условиях освещения. Функция напоминает фильтр, добавляющий легкую затемненность во все элементы интерфейса Android.

Вспышка уведомлений

Теперь можно настроить вспышку камеры так, чтобы она мигала при получении нового сообщения, письма или другого уведомления.

Если вам не нравится идея с камерой, можно настроить экран так, чтобы он мигал определенным цветом при поступлении уведомления. Это не идеальное решение, но такой способ напомнит вам о том, что на телефоне есть что-то непрочитанное, когда вы в следующий раз возьмете его в руки.

Пары приложений

Если вы хотите использовать два приложения одновременно, вам стоит создать пары приложений. Это простой способ быстро перейти в режим разделенного экрана с вашими любимыми приложениями, причем на рабочем столе появится ярлык для их мгновенного запуска.

Чтобы создать пару приложений, откройте нужные приложения в режиме разделенного экрана в предпочтительной раскладке. Затем откройте меню “Недавние приложения” и удерживайте значки двух приложений в верхней части панели статуса. Выберите “Сохранить пару приложений”, чтобы добавить быстрый виджет на главный экран. Порядок приложений сохраняется, и вы можете создавать неограниченное количество таких пар.

Создайте пары приложений (фото: 9to5Google)

Функция Circle to Search

Если ваш Android-смартфон поддерживает функцию Circle to Search, вы получите много полезного функционала, который ранее даже не считали необходимым. Эта функция позволяет быстро сделать фото или скриншот и использовать возможности Google Search для получения информации о том, что изображено на снимке, что это за предмет или где найти дополнительную информацию.

Кроме того, можно использовать текстовые запросы для получения более персонализированных результатов и изучения того, в чем вы не уверены. Единственный минус - Circle to Search доступна не на всех устройствах Android, хотя ее поддержка становится все более распространенной.

Circle to Search (фото: 9to5Google)